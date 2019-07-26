От 0,1% годовых, до 5 млн рублей: Объявлены условия сельской ипотеки

Постановлением Правительства России от 30 ноября этого года утверждены правила предоставления компенсации банкам льготной ставки по сельской ипотеке.

По сообщению Минсельхоза Чувашии, речь идет о субсидиях на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам на строительство или приобретение жилого помещения на сельских территориях. Банки будут субсидировать из бюджета при условии выдачи ими кредитов сельским жителям со ставкой от 0,1 до 3% годовых. Кредитный договор должен быть заключен не ранее 1 января 2020 года. Его размер может составлять до 5 млн рублей — для жилья в Ленинградской области и на Дальнем Востоке и до 3 млн в остальных регионах.

Условия сельской ипотеки экспертами признаются беспрецедентно выгодными. Они позволят увеличить объемы строительства индивидуального жилья на селе.

Фото: У сельчан появился хороший шанс обзавестись домом.