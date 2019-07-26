Экспорт чувашской сельхозпродукции растет

За десять месяцев нынешнего года аграриями республики экспортировано продукции на 21,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на Федеральную таможенную службу, в январе — октябре объем экспорта сельхозпродукции из Чувашии составил 19,9 млн долларов США. Больше всего экспортировано кондитерских изделий — на 14,4 млн долларов. Высоким спросом за рубежом пользуются также масложировая продукция, зерно и овощи.

В рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» перед аграриями республики стоит задача к 2024 году достичь объемов экспорта в 46 млн долларов.

Республика выгодно отличается высокой долей в структуре экспорта АПК продукции глубокой переработки, которая составляет более 80%. В том числе 77% — кондитерские изделия, 20% — сырье в виде вики, гороха, семени льна, горчицы.

Фото: Фрукты тоже «просятся» на зарубежные рынки.