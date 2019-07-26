Предприниматели Чувашии смогли бесплатно пройти обучение

В Чебоксарах при поддержке центра «Мой бизнес» и Республиканского бизнес-инкубатора успешно завершился федеральный образовательный проект «Школа предпринимательства», направленный на обучение действующих предпринимателей по наиболее актуальным для них темам, связанным с ведением бизнеса.

В течение пяти дней участникам проекта были представлены шаги, результатом выполнения которых является полный анализ действующего предприятия, разработка плана развития и оптимизация деятельности с помощью общепринятых инструментов ведения бизнеса.

В рамках обучения предпринимателей ознакомили с существующими в республике мерами государственной поддержки, провели встречи с успешными бизнесменами региона. Кроме того, все участники смогли получить следующие навыки и знания:

проведение анализа бизнеса;

маркетинговое планирование для повышения эффективности бизнеса и продвижения товаров/услуг;

управление человеческими ресурсами;

управление товарно-материальными запасами;

финансовое планирование;

калькуляции себестоимости товара/услуги;

ведение бухгалтерского учета;

управление предприятием.

По завершении тренинга участники получили сертификаты о прохождении образовательного курса.

Справочно

Ежегодно с 2017 года Республиканский бизнес-инкубатор реализует программы обучения от АО Корпорация «МСП». Образовательные программы рассчитаны как для начинающих, так и для действующих предпринимателей Чувашии:

«Азбука предпринимателя» — программа ориентирована на потенциальных и начинающих предпринимателей по обучению навыкам создания бизнеса «с нуля» и выявлению наиболее приемлемой бизнес-идеи для разработки к нему бизнес-плана, с целью содействия дальнейшей реализации разработанного бизнес-проекта;

«Школа предпринимательства» — программа создана с целью обучения действующих предпринимателей, желающих развить, расширить и перепрофилировать бизнес.

«Мама-предприниматель» — образовательный проект разработан специально для женщин, находящихся в декретном отпуске, матерей, имеющих несовершеннолетних детей, которым важно сочетать профессиональную самореализацию с заботой о семье.

Более подробную информацию об обучающих программах можно получить в АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии:

адрес: 428000, г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 12б, оф. 411

телефон: 8 (8352) 499-995

сайт: www.rbi21.ru

Инстаграм: rbi21

Александра Григорьева

Фото: Всего с начала реализации программ обучения для предпринимателей в Чувашии проведено 23 тренинга и обучено 520 человек.