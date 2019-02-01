Новочебоксарск занял третье место во всероссийском конкурсе «Город для детей — 2019»

Новочебоксарск стал бронзовым призером во всероссийском конкурсе, где за звание лучшего соревновался 361 муниципалитет из 72 регионов страны. Конкурс так и назывался «Города для детей 2019», а проводился он уже в десятый раз. Как и в прошлые годы, его организовал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Принять участие в конкурсе могли большие, средние и малые города России, а также муниципальные районы и даже сельские поселения. Главное, чтобы органы местного самоуправления старались создать в них пространства, дружественные для детей и семей с детьми. Это необходимо для повышения качества жизни и улучшения условий, в которых живут юные горожане. Также по условиям конкурса нужно было подключить различные организации и общественность к решению задач, направленных на улучшение городской инфраструктуры. И непременно заниматься профилактикой детского неблагополучия, формировать у жителей ответственное отношение к семейным и родительским обязанностям.

По традиции в программу включены встречи представителей муниципалитетов России, семинары-стажировки по обмену опытом в организации муниципальной системы поддержки детей. Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 12 декабря в Москве, в Совете Федерации.