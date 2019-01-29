Как «Владимирка» шла по Чебоксарам

Из газеты «Красная Чувашия» (с 1952 года — «Советская Чувашия») за июль 1933 года: «В прошлом Чувашия имела только одну дорожную магистраль — Казанский тракт, известный под названием «Владимирка», по которому торговый капитал царской России продвигался на Восток, а лучшие люди России угонялись в Сибирь».

В описании города Чебоксары 1828 года упоминается всего 20 улиц, среди них под номером 19 значилась улица Соборная (Большая Советская, Чувашская, ныне Константина Иванова), под номером 1 — улица Большая Московская (Старо-Московская, Успенская, Розы Люксембург), под номером 11 — улица Воскресенская (Карла Грасиса, Тимофея Николаева, Михаила Калинина). Вот по этим городским улицам и проходила «Владимирка».

Путь можно проследить по фотографии середины прошлого века: слева вверху от Ядринского шоссе (Московский проспект) по улице Иванова (мимо Введенского собора, поликлиники, дома водников, дома Ф. Ефремова, ЦИКовского дома), затем поворот на улицу Люксембург (мимо краеведческого музея, художественной галереи, Нарсуда), далее через Красную площадь мимо домов Иевлева и Астраханцева, швейной фабрики на улицу Калинина, которая поднималась в гору и выходила на Казанский тракт (сейчас Марпосадское шоссе).

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На фотографии конец 1950-х или начало 60-х годов, что в принципе не столь важно, так как в этой части города каменные здания не строились начиная с 1932 года. А причиной тому решение о строительстве во второй пятилетке Чебоксарской гидроэлектростанции. Ее строительство планировалось или выше Чебоксар (Верхне-Чебоксарский створ), или же ниже (Гремячевский створ), а пока проблемы Большой Волги не были решены, постройки не производились.

Впрочем, одно каменное здание все же было построено — это магазин Чувашпромсоюза (1938 год) в торговом ряду на Красной площади. Деревянные здания строились, например, здание швейной фабрики имени Ленина (1939 год), каменные же в лучшем случае надстраивались, как Дом учителя до второго этажа (1939 год) и дом по улице Чернышевской в бытность его зданием партийных курсов до третьего этажа (1948 год).

К проблемам строительства Чебоксарской ГЭС вернулись в середине 1950-х годов. К середине 1970-х годов деревянные строения были разобраны, в 1978 году наступила очередь каменных. Каменный мост через речку Кайбулку действовал до начала 80-х годов, потом ровно по его середине прошла защитная дамба. Сейчас на месте старого города — залив, дорога, порт, площадь Речников.

А вот на западном косогоре строительство все это время шло полным ходом — это и дом Дортранса (1936 год), и глазная больница, и дом водников, и ЦИКовский дом (все 1938 год). Правда, деревянных домов сегодня там тоже не осталось.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова

Фото из Государственного архива электронной и кинодокументации.

* Отмеченные звездочкой здания сохранились до наших дней в первоначальном или перестроенном виде.