Жительница Чебоксар получила 100 тысяч рублей на открытие своего бизнеса

Грант для мамы-предпринимателя

В Чебоксарах успешно завершился федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». В Чувашии он реализуется при поддержке Минэкономразвития Чувашии, Республиканского бизнес-инкубатора и центра «Мой бизнес». Жительницы Чувашии прошли бесплатное обучение основам предпринимательства. Первое место на конкурсе бизнес-идей в рамках проекта заняла концепция открытия мастерской керамики «Маруся» Марии Агафоновой. Ее бизнес-идея получит воплощение благодаря гранту в размере 100 тысяч рублей от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее».

В течение пяти дней участницы проекта посещали лекции и мастер-классы, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей.

В финале интенсивного обучения состоялся конкурс бизнес-проектов, где участницы презентовали экспертному жюри свои идеи: мастерскую по пошиву одежды для детей и животных, производство здоровой еды без сахара из ягод и фруктов, студию флай-йоги, тепличный бизнес на цветах, мастерскую маршмеллоу и зефира из натуральных продуктов, разработку компьютерных игр и многое другое.

В конкурсное жюри вошли представители Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашии, Республиканского бизнес-инкубатора, центра «Мой бизнес», Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России», Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее», банка «Открытие» (партнера проекта «Мама-предприниматель»).

Лучшим по мнению экспертного жюри стал проект Марии Агафоновой. Грант в размере 100 тысяч рублей поможет ей воплотить в жизнь бизнес-идею: открыть мастерскую керамики «Маруся» и выпускать авторские керамические изделия по индивидуальным заказам.

Федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» дает возможность женщинам в декретном отпуске, мамам несовершеннолетних детей, а также женщинам, состоящим на учете в службе занятости, бесплатно пройти пятидневный тренинг, получить ценные советы экспертов и реализовать свои бизнес-идеи. В 2019 году проект «Мама-предприниматель» охватит более 60 регионов России. Следующими бизнес-эстафету перехватят жительницы города Москвы и Ленинградской области.

Александра Григорьева

Фото республиканского бизнес-инкубатора: Главный приз — багаж знаний — получила каждая участница проекта.