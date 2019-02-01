Снюс против нейронов

Одними запретами проблему распространения психоактивных веществ не решить

Среди родителей школьников периодически распространяются страшилки, что появились «конфеты с наркотиками», которые взрослые люди бесплатно раздают детям после уроков и на переменках. Делают они это якобы для того, чтобы подсадить доверчивых ребятишек на «наркоту», а потом наживаться на возникшей зависимости. Большинство родителей посмеиваются над такими слухами, но на всякий случай предупреждают своих отпрысков, чтобы не брали угощение у чужих людей. Но, оказывается, страшилка имеет под собой почву. Об этом врачи наркологи и психиатры на днях рассказывали журналистам на брифинге, посвященном убийственной моде среди подростков на так называемые снюсы (никотинсодержащие смеси), которая появилась в некоторых регионах страны.

Почему у подростков они вдруг стали популярны до такой степени, что, по словам главного нарколога России Евгения Брюна, «уже зафиксированы случаи психических расстройств»? Как ни странно, но все началось с того, что в декабре 2015 года Госдума приняла поправки в Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В нем прописан запрет на табакосодержащие, а не на никотинсодержащие вещества.

В результате появились смеси, конфеты, ломтики фруктов, жевательный мармелад, содержащие высокие дозы никотина — это так называемые «бездымные сигареты». Пришли они на замену «классическим» снюсам из измельченного табака, а название осталось прежним. Сейчас депутаты Госдумы предлагают установить прямой запрет на распространение сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин или его производные. А также увеличить почти в пять раз штрафы за торговлю любыми аналогами насвая и снюса.

Есть ли подобное увлечение у нас в республике? «Никакой особой популярности у нас в республике снюсы не имеют, — сказала на брифинге главный нарколог Чувашии Ирина Булыгина. — Есть какая-то часть не очень благополучных подростков, которые их, возможно, употребляют, но таких не может быть слишком много. К счастью, не зафиксировано ни одного тяжелого случая, когда ребенка приходилось бы лечить в токсикологическом отделении. Сейчас надо говорить не только об употреблении снюсов или насвая (смесь табака и куриного помета или щелочи. — Прим. «СЧ»), а о том, чтобы создать условия, в которых они подростку будут не нужны».

Причиной, по которой увлечение снюсами не получило в Чувашии широкого распространения, стала серьезная, вдумчивая работа десятков специалистов. Но опыт нашей республики говорит о том, что без поддержки федеральных законов бороться с психоактивными веществами сложно.

В 2014 году Чувашия оказалась наводнена курительными смесями — спайсами. Тогда, по официальным данным, только за две недели в конце сентября — начале октября более сотни человек стали пациентами токсикологов. В республике быстро организовали межведомственный оперативный штаб, куда вошли все службы: от силовиков до врачей.

Продажи спайсов удалось быстро блокировать: правоохранители задержали более десятка продавцов, у которых изъяли несколько десятков килограммов новых на тот момент наркотиков. Но эксперты предупреждали, что подобная ситуация может повториться в любой момент: нужен запрет не на каждое вновь появляющееся вещество, а на любые психоактивные смеси, наносящие вред здоровью.

Такого закона нет до сих пор. Тем не менее систематическая работа сотрудников полиции, врачей-наркологов, общественных организаций республики по выявлению притонов и распространителей психоактивных веществ через тайники дала результаты: число молодых людей, употребляющих наркотики, в Чувашии не растет уже несколько лет.

Справка «СЧ» Чем опасны снюсы для подростков? Незрелый мозг на отравление никотином реагирует по-разному. Обычно оно вызывает тошноту, рвоту, диарею, повышенное слюноотделение, могут возникнуть проблемы с дыханием и появиться судороги.

Главный психиатр республики Елена Калинина пояснила, что при употреблении больших доз никотина, которые содержатся в бестабачных снюсах, происходит выброс адреналина, сужаются сосуды, повышается давление, происходит спазм дыхательных путей. Алкалоид (а никотин — это алкалоид, если вы не знали) избирательно действует на нейроны мозга, разрушая их. В результате повышается риск развития эпилепсии, могут появиться галлюцинации и даже серьезное психическое заболевание, которое приведет к инвалидности.

Ирина Булыгина имеет огромный опыт лечения наркозависимости. И он ей подсказывает, что ситуацию одними запретами не решить, потому что если будет спрос, будет и предложение. Дело в том, что психоактивные вещества придуманы не сегодня. Они существовали раньше, есть сейчас и постоянно будут появляться впредь. Создатели смесей делают на этом бизнес, выпускают их под заманчивыми названиями, вроде «дизайнерских смесей», и уберечь ребенка от них можно только одним способом: правильно его воспитывать.

Она считает, если родители будут заниматься своими детьми, уделять им настоящее внимание, а не только выяснять: сделали уроки или нет, разговаривать с ними об их взглядах, увлечениях — тогда подросткам не нужно будет искать сомнительных удовольствий. Ни один ребенок, имеющий цель в жизни, занятый делом, которое ему нравится, не будет пробовать психоактивные вещества. Просто потому, что центр удовольствия у него уже занят, и наркотики им будут восприниматься как параллельная вселенная, куда ему просто не нужно.

Главный нарколог республики привела пример из собственной практики. Мама, успешная бизнес-леди, пожаловалась, что сын отбился от рук, уже дважды попадался на употреблении смесей. Женщина искренне не понимала, как такое могло произойти: «Я в него всю душу вложила: компьютер купила, кроссовки у него самые дорогие, куртка за 20 тысяч брендовая, в Марокко свозила. Почему он такой неблагодарный?..»

Как ни странно, но мальчик совершенно не играет в компьютерные игры — ему это неинтересно, учиться стал плохо: скучно и непонятно, зачем это нужно. Маму видит изредка, по выходным, если у нее нет деловых ужинов. В будни она уходит на работу, когда он еще спит, приходит поздно, почти не разговаривает, потому что устала. Отец из семьи ушел, когда мальчик был маленьким. «Спрашиваю, что ему за 13 лет его жизни больше всего запомнилось? — рассказывает Ирина Булыгина. — Мальчик долго думал, а потом рассказал, что когда была жива бабушка, они всей семьей лепили пельмени и смеялись, а потом мыли кухню, потому что везде была мука. Он даже попросил один раз маму, чтобы она вместе с ним приготовила пельмени, но мама на следующий день купила их в магазине…»

Понять, что ребенок стал употреблять никотинсодержащие «конфетки», невнимательному родителю довольно сложно: запаха-то нет. Слизистую губ и десны подросток вряд ли позволит рассматривать. Однако его самочувствие изменяется: появляются головные боли, сонливость или, наоборот, бессонница, можно заметить изменение вкусовых пристрастий. А где можно проконсультироваться, если вы заметили странности в состоянии сына или дочери? Ведь не каждый родитель готов идти в наркодиспансер: пугает постановка на учет, сообщение в школу, еще какие-то оргвыводы.

На самом деле все эти опасения не вполне состоятельны. Консультации врачей-наркологов проводятся в библиотеках, школах. Правда, по словам Ирины Булыгиной, когда в школе объявляют, что приезжают врачи-наркологи, на встречу с ними приходит около десятка родителей-активистов, чьи дети вряд ли станут употреблять наркотики. А вот те, кому такая встреча была бы действительно полезна, не приходят.

…К сожалению, у врачей нет волшебных таблеток для лечения наркозависимости. До сих пор ничего лучше здорового образа жизни человечество для этого не придумало. А чтобы ребенок рос счастливым и целеустремленным, родителям нужно позаботиться о том, чтобы он не чувствовал себя обузой и имел цели в жизни.

КСТАТИ Две пачки сигарет за раз Наивно думать, что снюс это что-то новенькое. В Швеции он известен с 17-го века, но широкого распространения до последнего времени не получал. Однако после введения запрета на курение табака в местах общего пользования для людей, которым хочется получить очередную дозу никотина, производители табачных изделий начали выпускать смеси из измельченных листьев табака. Их стали расфасовывать в пакетики, ароматизировать. Достаточно положить такой пакетик за щеку, как никотин попадет в слюну и окажется в крови, потому что хорошо всасывается через слизистую. Курящие люди появление «классических» снюсов приняли «на ура»: не пахнет дымом от одежды, пользоваться можно прямо на рабочем месте. Но время показало, что такое употребление табака еще вреднее, чем обычные сигареты. Снюс содержит более 30 химических веществ с канцерогенным эффектом. Самые опасные из них — нитрозамины, которые образуются в процессе ферментации табака. Кроме того, если курильщик «делится» сигаретным никотином с окружающими, то здесь он всю дозу получает сам. В итоге в Европе практически во всех странах, кроме Швеции, продажу порошков из табака запретили. И вот теперь появились бестабачные смеси. В самых крепких содержится до 65 миллиграммов никотина. Для сравнения — в одной пачке сигарет его всего 10–15 миллиграммов. Получается, что употребить одну порцию снюса — это как выкурить две-три пачки сигарет за один раз. Кроме того, кустарный выпуск этой «отравы» никем не контролируется, поэтому покупатель не может знать, что именно там содержится. Главный нарколог России Евгений Брюн прямо заявляет, что такая продукция может использоваться наркомафией как «стартовое» психоактивное вещество или маскировать наркотические и психотропные средства. Именно поэтому по России сейчас прокатилась волна отравлений учеников 7-11 классов такими смесями.

Фото Максима Васильева из архива редакции: Получать удовольствие от здоровья, уметь расслабляться в движении — такие навыки лучше всего защитят ребенка от употребления наркотиков.