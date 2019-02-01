Переход «утонул» в воде

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Районный суд удовлетворил административный иск местной прокуратуры к администрации Вурнарского городского поселения одноименного района в защиту интересов неопределенного круга лиц.

Дело в том, что администрация поселения не приняла мер по обеспечению водоотведения на участке автодороги, где установлена искусственная неровность (в народе — «лежачий полицейский») для принудительного снижения скорости движения машин.

Речь об автодороге по улице Ленина в поселке Вурнары. На сложившуюся там ситуацию пожаловался в прокуратуру местный житель. Проверка показала, что в ходе ремонта дороги по улице Ленина в рамках муниципального контракта, заключенного между администрацией Вурнарского городского поселения и ООО «Магистраль», возле жилого дома установлена искусственная неровность для принудительного снижения скорости движения автомобилей. В связи с тем, что на этом участке автотрассы нет водоотвода, на проезжей части скапливаются дождевые и талые воды. А это как раз место перехода автодороги для пешеходов (есть дорожная разметка). Им часто пользуются учащиеся средней школы № 1 и сельскохозяйственного техникума, расположенных в непосредственной близости от перехода. На основании прокурорской проверки суд обязал администрацию поселения оборудовать водоотвод в течение месяца после вступления судебного решения в силу.

Опубликовано: 6 декабря 2019 г.


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