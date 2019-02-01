Суд отказал жительнице Канаша в праве на приватизацию второй комнаты

Жительница Канаша обратилась в суд с иском к администрации города, межрегиональному территориальному Управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом о признании права собственности на комнату в порядке приватизации.

Ирина Савельева (персональные данные изменены) обосновывала свои требования тем, что ранее суд признал незаконным отказ администрации города в заключении с ней договора социального найма комнаты. И возложил обязанность на ответчика заключить соответствующий договор. В июле этого года Савельева обратилась в администрацию с заявлением о приватизации комнаты. Но ей отказали. Почему? На этот вопрос истица решила получить ответ опять-таки в суде.

В своем отзыве глава администрации города просил в иске Савельевой отказать. При этом указал, что у нее нет сведений о регистрации с октября 2011-го по январь 2012 года и с ноября 2018-го по март 2019 года. Представитель межрегионального территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом просил рассмотреть дело без его участия и в иске отказать. Мотивировал это тем, что комната в реестрах федерального имущества, ведение которого осуществляется МТУ Росимущества, не числится.

Отказывая в удовлетворении иска, суд указал, что Савельева ранее приватизировала другую комнату и продала ее, то есть распорядилась жильем по своему усмотрению, право собственности на комнату прекращено в сентябре 2011 года.

Право на повторную приватизацию жилья у истицы не возникает, поскольку закон предоставляет гражданину право на приобретение жилого помещения в собственность бесплатно, в порядке приватизации, только один раз. Что касается МТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом, то оно не является надлежащим ответчиком по делу, поскольку спорное жилое помещение относится к муниципальному жилищному фонду города.