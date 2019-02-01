Как экономист увлеклась национальными костюмами и одевает в них полстраны

Помогла «Чувашская красавица»

Национальные костюмы — важная часть многовековых национальных традиций. Сегодня мастеров, которые шьют такие костюмы, можно пересчитать по пальцам. Об одной такой мастерице наш репортаж.

В селе Новые Алгаши Цильнинского района Ульяновской области живет мастер по пошиву чувашских национальных костюмов Татьяна Серебрякова.

К своему любимому делу Татьяна Анатольевна пришла не сразу. После школы окончила Ульяновский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист-бухгалтер сельскохозяйственного производства». Потом работала главным экономистом в колхозе «Вперед к коммунизму» в селе Новые Алгаши, где и вышла замуж за учителя физкультуры.

В 2006 году младшая дочь Елена, которая на тот момент училась в 10-м классе, захотела участвовать в конкурсе «Чувашская красавица», но для этого надо было сшить национальный костюм. Вот тогда по фотографиям Татьяна Анатольевна сшила свое первое национальное платье.

— На этот конкурс ездили не только из нашей деревни, но и из соседних. Им тоже нужны были красивые платья, чтобы достойно выступить, а в Чебоксары ехать далеко. Поэтому одна попросила, вторая попросила, так и получилось, что я вошла во вкус, — говорит Татьяна Серебрякова.

Теперь уже все село стоит в очереди к Татьяне Анатольевне за национальными костюмами, к ней приезжают не только из Ульяновска и области, но и из Чувашии, Татарстана, Москвы.

— На этой неделе на выходные приедут из Ульяновска, детский сад хочет заказать платья, — говорит мастерица. — Вчера из Москвы Татьяна Расторгуева в «Одноклассниках» написала, созванивалась с ней, тоже хочет платье… Очень мне хочется, чтобы эти украшения научились делать дети, но я еще не знаю, как это все организовать.

…У Татьяны Анатольевны небольшой цех. На манекенах выставлены образцы платьев, по которым ориентируются заказчики. Чувашские костюмы, красиво вышитые, мастерица дополняет разнообразными головными уборами, украшениями из бисера, бусин и монет. А помогает ей в этом младшая дочь Елена, которая окончила институт культуры в Чебоксарах, она программирует дизайн узоров для костюмов. В качестве моделей для представления костюмов на подиуме выступают учащиеся Новоалгашинской школы, они же участницы художественной самодеятельности.

(ulpravda.ru)

Фото ulpravda.ru: Татьяна Серебрякова нашла свое призвание.