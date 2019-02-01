Когда вместо жилья — платная автостоянка

Верховный суд России поддержал позицию Росреестра по привлечению к ответственности за нецелевое использование земельных участков.

С начала этого года земельными инспекторами Управления Росреестра по Чувашии проведено 4249 проверок на предмет соблюдения требований земельного законодательства. Вынесено более 2000 предписаний об устранении правонарушений, к административной ответственности привлечено 545 нарушителей с наложением штрафов на общую сумму свыше 4,8 млн рублей.

Руководитель ведомства Екатерина Карпеева отмечает, что одно из распространенных нарушений по линии земельного надзора — нецелевое использование земельного участка. Показательный пример с ООО «Галерея». В ходе административного обследования двух земельных участков, которые находятся в собственности общества, было выявлено, что на одном участке должна вестись многоэтажная жилая застройка, но разрешение на строительство компании не выдавалось. В нарушение закона участок использовался для круглосуточной платной автостоянки. Другой участок был выделен для эксплуатации кинотеатра «Победа», в то время как там располагались аптека и пекарня.

Управление Росреестра составило в отношении ООО «Галерея» протоколы об административном правонарушении с взысканием штрафа по 50 тысяч рублей за каждое нарушение. Землевладельцы не согласились с точкой зрения инспекторов и оспорили их действия сначала в Арбитражном суде Чувашии, потом в апелляции, где просили признать незаконным постановление Росреестра о привлечении общества к административной ответственности. При этом ссылались на якобы неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела. Однако Апелляционный суд полностью согласился с выводами суда первой инстанции и не нашел оснований для признания постановления чувашского Росреестра незаконным. Вывод однозначен — фактическое использование земельного участка должно отвечать установленному виду его разрешенного использования и соответствовать сведениям, внесенным в Единый государственный реестр недвижимости.

Еще один пример. ООО «Кирпич СТ» арендует земельный участок в Ядринском районе. Здесь должны были заниматься деятельностью, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Однако там давно складируется речной песок, находятся бытовка и строительная техника. Согласно законодательству, не только собственник, но и арендатор обязаны использовать землю по назначению. Никто не вправе захламлять участок, уничтожать плодородный слой почвы. Общество оштрафовано на 50 тыс. рублей, но не спешит выполнять предписание Росреестра. В адрес ООО «Кирпич СТ» уже неоднократно выносились предписания об устранении нарушений. Сейчас управление направило в районную администрацию письмо о ненадлежащем использовании организацией арендуемого земельного участка.

В нашей республике суды поддерживают позицию специалистов Росреестра, но в других субъектах суд не всегда вставал на сторону госоргана. Теперь Верховный суд России поставил точку в этом вопросе. В своем решении от 21 октября 2019 года он оценил законность правоприменительной практики Росреестра при привлечении к ответственности за использование земельных участков не по целевому назначению. И обосновал свои выводы тем, что, используя земли и здания не по назначению, собственник фактически уклоняется от уплаты земельного налога, ставка которого рассчитывается с учетом вида разрешенного использования.

НА ЗАМЕТКУ Управление Росреестра по Чувашии рекомендует: прежде чем начать на земельном участке новую деятельность, необходимо выяснить, позволяет ли его назначение осуществить задуманное. Для этого нужно уточнить в органах местного самоуправления, в какой территориальной зоне находится участок, и ознакомиться с градостроительным регламентом этой зоны. Градостроительные регламенты в составе правил землепользования и застройки размещены на сайтах местных администраций. Если территориальная зона позволяет вести желаемый вид деятельности, необходимо внести изменения в Единый государственный реестр прав в части вида разрешенного использования земельного участка.

Фото cheb.ru: Не только собственник, но и арендатор обязаны использовать землю по назначению.