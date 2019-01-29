Красную площадь откроют к юбилею республики

В Доме правительства обсудили подготовку к самому главному празднику

Старт юбилейным мероприятиям в честь 100-летия образования Чувашской автономной области, по сути, дан уже в середине октября, когда в Республике Крым проходили Дни культуры Чувашской Республики. В ноябре гостей из Чувашии встречали в Самарской области, а в декабре Дни культуры пройдут в Башкортостане. Непосредственно в юбилейный для Чувашии год проведение торжеств планируется в Татарстане, Ульяновской области, Москве, Санкт-Петербурге и Республике Беларусь. И, конечно, непосредственно в Чувашии.

Работа в самом разгаре. 3 декабря в Доме правительства под председательством Главы Чувашии Михаила Игнатьева состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению векового юбилея республики в 2020 году.

— Наша общая задача — взаимодействие по всем вопросам, — начал рабочее заседание Михаил Игнатьев. — Все мероприятия надо провести достойно. Все нужно сделать грамотно и с душой. А главный акцент — на семейные ценности и традиции. Чтобы и молодежь вовлечь, чтобы каждый житель вспомнил свою родословную, а все вместе почувствовали, что это народный, национальный праздник.

С основным планом праздничных мероприятий участников заседания знакомил министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев. Главной идеей уже начавшегося праздника организаторы выдвинули прославление «ста великих лет», а также консолидацию уроженцев республики. Торжества помогут и укрепить связи с российскими регионами. Например, в Уфе будет подписано соглашение в области культуры и искусства. Для проведения Дней культуры в Москве пока выбрана лишь сцена для представления национальных постановок Чувашского театра оперы и балета — это Новая опера.

Для проведения главного столичного торжества площадка еще не определена: это будет Государственный концертный зал «Россия» либо сцена парка «Зарядье». Московские площадки предоставляются республике безвозмездно: мэр Москвы Сергей Собянин дал «добро», так что осталось только определиться. Глава Чувашии дал неделю для окончательного выбора элитной площадки.

В юбилейный год пройдут как традиционные, так и совсем новые мероприятия. В республиканском культурном ведомстве разрабатывают, например, такой фестиваль, как «Театр под открытым небом — 7 ночей», где, как явствует из названия, представления будут идти на улице и ночью. Причем это будут и оперы, и драма. Планируется, что в театральной ночной жизни примут участие как наши артисты, так и театральные коллективы из регионов России, и зарубежные.

Впервые пройдут и фестивали национальных костюмов и классической музыки на воде, музыкальная «Битва на Волге» с участием лучших гармонистов из 18 регионов России и праздничное шествие по Чебоксарам представителей всех районов республики.

Есть договоренность о проведении в июне Международного фестиваля детского творчества «Песенка года» с участием лауреатов детского «Голоса». Из уже полюбившихся жителям Чувашии — Всечувашский Акатуй (одновременно с ним — Межрегиональный фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия» с привлечением профессионалов индустрии питания), фестивали «Родники России» и «Русь мастеровая», выставка «Этноподворье».

В Чувашском книжном издательстве готовится к изданию иллюстрированный альбом «История Чувашского края в уникальных архивных документах». Структура издания уже разработана. Не определились пока лишь с тиражом. Глава особо отметил, что до того, как отдать книгу в печать, архивисты должны перепроверить каждую фамилию, потому что забыть никого ни в коем случае нельзя.

В процессе и работа над выпуском фильмов о выдающихся деятелях Чувашии. 19 из них уже выпущены, осталось снять еще 7. Все они будут показаны в будущем году на Неделе чувашского кино во всех районах республики.

Нынешние новогодние праздники в Чувашии также пройдут под эгидой юбилея. Минкультуры предлагает с 10 по 25 декабря провести Новогодний марафон, начав с Фестиваля фестивалей в Республиканском центре народного творчества ДК тракторостроителей, и продолжив от Алатыря до Красных Четай — территории нынешнего Дня республики. А конечным пунктом марафона станут Чебоксары (площадка пока тоже не определена — стадион «Олимпийский» либо Красная площадь). Задумано, что в каждом районе пройдет красочная выставка всех главных музеев Чувашии, концерты, показы кинолент, а все учреждения культуры будут выезжать в глубинку с бесплатными представлениями для детей. Предпринимателей призвали поддержать акцию такими же бесплатными детскими подарками. Сомнения были лишь по поводу — не утяжелит ли такой марафон сами новогодние праздники? Но Михаила Игнатьева заверили, что юбилей лишь повлияет на главную концепцию праздника, а не на его основное содержание.

КСТАТИ В соответствии с Указом Главы Чувашии «О праздновании 100-летия образования Чувашской автономной области» одной из площадок празднования Дня республики-2020 станет Красночетайский район. По словам главы администрации Красночетайского района Александра Башкирова, грант, полученный на организацию праздничных мероприятий, в основном будет направлен на благоустройство. В районе идет капитальный ремонт дорог, реконструкция монумента Славы и обновление всех вывесок. Здесь запланированы ремонтные работы на трех улицах районного центра и в деревне Ижекей. В Красных Четаях отремонтируют также районный дом культуры и отреставрируют здание народного музея. Одним словом, Красные Четаи, как один из центров большого праздника, должен буквально преобразиться.

Говоря о Красной площади как об одной из главных площадок юбилейных торжеств, участники заседания оговаривались: «Если город успеет закончить там реконструкцию». На что Михаил Игнатьев ответил: «Красную площадь необходимо к юбилею подготовить, и никаких сомнений тут быть не может». Глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков подтвердил, что площадь планируется открыть. «Принято!» — последовало от Главы Чувашии. До конца мая обещают закончить реконструкцию и в музее В.И. Чапаева, филиале Национального музея.

В рамках празднования Дня республики традиционно состоятся Межрегиональная выставка «Регионы — сотрудничество без границ» и Чебоксарский культурный форум, деловая программа которого будет включать как пленарное заседание и стратегические сессии, так и презентацию инвестиционных проектов и подписание соглашений о сотрудничестве. Будет проведен и Всероссийский творческий конкурс среди мастеров народных промыслов по созданию сувениров. Планируется также выпуск серебряной монеты, ее отчеканят на Монетном дворе России. Всего будет выпущено 3 тысячи монет, их банковская стоимость еще не определена.

Глава Чувашии буквально потребовал, чтобы каждое мероприятие было тщательно продумано, а место проведения того или иного фестиваля выбрано со всей скрупулезностью. Чтобы всем, и участникам, и зрителям, на празднике было комфортно. Предложил он и для Фестиваля фейерверков придумать нечто более грандиозное, чем это бывает каждый год, привлечь сюда не менее 10 стран-участников, чтобы салюты стали украшением каждого дня большого праздника.

На повестке и разработка символики торжеств. Все площадки проведения главного республиканского мероприятия должны быть оформлены в едином стиле. А логотип 100-летия Чувашской автономии украсит всю печатную продукцию, сувениры и флаги. Сейчас все мастера народных художественных промыслов готовы производить свои изделия с такой символикой. Но некоторые из показанных образцов Главу Чувашии не порадовали, и он попросил министра экономического развития, промышленности и торговли Павла Иванова сосредоточиться на качестве сувенирной продукции, не пускать этого на самотек.

Заместитель председателя правительства — руководитель Администрации Главы Чувашии Юрий Васильев предположил, что для всех мероприятий нужен и единый слоган. А весь праздник необходимо выстроить в единой концепции, идеологии, где во главе угла — человек труда.

Предложено также в будущем году назвать именем 100-летия Чувашской автономии какую-либо улицу или площадь, парк или сквер.

Алексей Ладыков доложил, что в чебоксарских школах в честь республиканского юбилея проведут специальные уроки истории, а в детских садах — Дни чувашского костюма. На уличных стендах будут размещены иллюстрации и рассказы об истории Чувашии. Для украшения Чебоксар готовится более 130 красочных баннеров. А главным будет строительство школы на 1600 мест и 6 детских садиков, благоустройство 5 общественных пространств, Афанасьевского пляжа, уникальной детской инклюзивной площадки, сдача водопровода в Чандрово.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: В прошлом году основным местом празднования Дня республики было село Красноармейское. В год 100-летия Чувашской автономии такой территорией станет Красночетайский район.