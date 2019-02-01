В Чебоксарах прошла первая городская конференция «Здоровое школьное питание»

Запоминать формулы и исторические даты лучше сытым

Первая городская конференция «Здоровое школьное питание», которая состоялась недавно в Чебоксарах, началась с дегустации обедов, которыми кормят детей в школах. Борщ, картофельное пюре, салат из капусты, тушеная горбуша, компот. Родители пробовали блюда, и тут же делились собственными впечатлениями от распробованного.

И впечатления, надо сказать, были самыми разными. Одна из мам, прихлебывая борщ, хвалила его: диетический. Вторая пожимала плечами: пресный, ни перца в нем, ни уксуса — ощущение, будто водой разбавили. Кто такое есть будет?! Третья советовала ей попробовать пюре: абсолютно домашнее. Но недовольная мама уже ничего пробовать не хотела.

Рядом женщины обсуждали, как накормить «разборчивых» детей. Им самим все очень понравилось, но… У одной ребенок готов есть каждый день либо картофельное пюре с котлетой, либо макароны с сосиской. Супы он не ест вообще, и даже в садике никогда их не ел: как ни старались, приучить не смогли. У ее собеседницы сын вторые блюда уплетает за обе щеки, хоть кашу с гуляшом, хоть капусту с котлетой, а вот супом накормить тоже трудно. Единственное, что любит — это гороховый, а в школе он редко бывает, потому что утверждено 12-дневное меню. Еще одна мама переживала, что творога в школе не дают, а ведь он так полезен. Ее сын школьным обедам предпочитает булочки и пиццы, и дома ест выборочно, угодить сложно, мясо не любит, а белок растущему организму нужен. Вот творог он ест…

Не только щи да каша

Учителя чебоксарской школы № 60 удивлялись жалобам на плохой аппетит учеников. Они уверяли, что у них дети съедают завтраки-обеды без остатка и вполне довольны тем, что блюда не повторяются. Отец ученицы школы № 1 рассказал, что в первом классе дочь просила родителей не записывать ее на завтраки, потому что там дают каши (а каши «фу»), зато теперь по выходным требует сварить ей именно молочную кашу, чтобы как в школе. И от супов тоже не отказывается.

Заведующая производством комбината школьного питания № 3 Марина Павлова подтверждает, что первоклассники очень плохо едят и завтраки, и обеды. Такое ощущение, что в детский сад не ходили, к кашам-супам не приучены. Правда, ко второму классу и каши есть начинают, и супы. «Мы все готовим точно по технологии. Очень обидно, — сетует она, — когда готовишь, стараешься, а на тарелках нетронутая еда остается. Особенно рыбу жалко, горбуша практически без костей, но все равно едят плохо почти все дети».

Коллега пытается ее успокоить: «Я в детском саду работала, малыши очень плохо едят. Некоторые первый раз суп видят, только когда в садик приходят. Зато в чипсах и сладких завтраках прекрасно разбираются. Разве можно так за рекламой следовать?! Сладкие завтраки — это же сплошные углеводы! А потом удивляются, что у ребенка к шести годам ни одного здорового зуба».

АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,

глава администрации города Чебоксары: «Ежегодно проводится опрос родителей по удовлетворенности качеством питания в образовательных учреждениях. Организация питания — это жизнь и здоровье наших детей, огромная ответственность».

…Понемногу люди стали перебираться в актовый зал школы, чтобы продолжить разговор с руководителем управления образования администрации города Чебоксары Дмитрием Захаровым. В полуопустевший буфет забрели ученики школы, задержавшиеся после уроков. Ими оказались проголодавшиеся семиклассники, которые попросили их покормить.

Возможность поговорить с мальчиками и узнать о том, насколько они довольны школьной едой, конечно же была большой удачей: ребята могли сравнить обед, который был приготовлен специально для конференции и их ежедневный. Подождав, пока они распробуют борщ, спросила, сильно ли отличается его вкус от того, что они едят обычно. Ребята вначале даже не поняли вопроса, но затем пожали плечами: все как обычно.

Один из них, оторвавшись от еды, поведал, что обед в школьной столовой стоит недорого, в магазине на эти деньги ничего полезного для желудка не купишь, и все вкусно приготовлено. Можно сказать, как дома. Он не слышал, чтобы у кого-то из одноклассников после школьной еды болел желудок. Блюда постоянно меняются, поэтому не надоедают. И, конечно, полноценный обед лучше булочек и пирожков всухомятку. Посчитав свою миссию выполненной, мальчик продолжил трапезу.

Разборчивость в еде

А меня «поймала» мама, у которой ребенок не признает ничего кроме картофельного пюре и макарон с сосиской. Назвалась Валентиной Ивановной, сказала, что с мужем они воспитывают двух детей. Старшая дочь ест все подряд, просто «как мясорубка». Валентина Ивановна всегда считала, что это ее личная заслуга, она приучала девочку к разнообразной пище, хорошо готовила. И думала, что у хороших матерей дети растут с отменным аппетитом.

Но родился младший сын, и ее уверенность в том, что она хорошая мать, сильно пошатнулась. Если еда малышу не нравилась, он от нее отказывался. Не помогали ни уговоры, ни мультики, ни разные хитрости. Оставить его без обеда, чтобы проголодался, — не вопрос. Но он мог не есть два дня подряд, однако потом все равно выплевывал нелюбимую пищу. А еда, которая попадала в статус «любимой», периодически менялась. Врачи отправляли их на разные анализы, но ничего не находили. Их вердикт был безапелляционным: ребенок здоров, но избалован.

Цифра: 96% чебоксарских школьников получают горячее питание.

Валентина Ивановна уверяла меня, что это не так, тем более, что в классе есть еще пара таких. И получается, деньги родители на обеды потратили, а дети остались голодными. Конечно, это проблема не школы — разборчивость детей в еде. Но может быть, существует способ устроить так, чтобы «капризули» могли себе выбирать еду? Пусть ее сын уплетает каждый день картофельное пюре с сосиской, но он будет сытым. Это же не булочка всухомятку.

…Тем временем в столовой, где расположились презентационные столы с хлебобулочными изделиями и колбасами чувашских и марийских производителей, дотошные родители выясняли, можно ли детей кормить сосисками, не вредно ли это? Работники мясокомбинатов предлагали им продегустировать продукцию и объясняли, что докторскую колбасу и молочные сосиски готовят по особому рецепту, они содержат больше белка, меньше жира и соли. На столах была новинка — сосиски, которые только еще собираются запускать в производство: без красителей, пряностей и каких-либо пищевых добавок. На вид они были невзрачными: почти белыми, но, как уверяли дегустаторы, очень вкусными.

Майонез под запретом

В актовом зале собралось много народу: родители, учителя — все были заинтересованы в предстоящем разговоре. И надо сказать, что он прошел конструктивно.

Во-первых, выяснилось, что школьные комбинаты питания отдают предпочтение местным поставщикам. По словам эксперта отдела санитарного надзора, государственной регистрации и лицензирования Роспотребнадзора по Чувашии Ирины Шепелиной, благодаря этому намного легче следить за качеством и безопасностью питания. Некоторое время назад один из поставщиков, находящихся за пределами республики, продал детскому учреждению фальсифицированный продукт. Найти нарушителя было очень сложно, потому что все его документы оказались оформлены на несуществующую фирму.

А коммуникация между потребителем и производителем нужна, — таким образом, по словам начальника Управления образования администрации города Дмитрия Захарова, «снимаются вопросы по изготовлению, составу, калорийности и качеству питания».

Родители, обеспокоенные тем, чтобы их дети получали необходимое количество не только калорий, но и белков, получили информацию, что «в Чебоксарах для всех школ было разработано полное цикличное меню на 12 дней. В нем учли принципы сезонности, сбалансированности и территориальных особенностей питания». На вопрос, почему в рационе школьников нет творога, специалисты ответили, что по требованиям СанПиНа творог в детском питании допускается только в виде запеканок или сырников, чтобы исключить отравление ребятишек. К сожалению, сложно увеличить количество свежих овощей и фруктов, потому что цены на обеды в таком случае будут слишком высокими. Про «пресный» борщ было пояснение: в детском питании запрещены уксус, горчица, острый перец, майонез и маринованные овощи. Еда должна быть диетической.

Дмитрий Захаров сообщил: несмотря на то, что во всех чебоксарских школах отремонтированы столовые и модернизированы пищеблоки, часть оборудования уже потихоньку устаревает, поэтому его будут по мере необходимости заменять. Кроме того, есть желание перенять опыт соседних регионов, например, сделать меню для детей персонифицированным. То есть если у ребенка аллергия на какой-то продукт, то ему заменяют блюдо с этим продуктом на другое. Тогда, возможно, Валентина Ивановна и другие родители, чьи дети едят только определенную пищу, вздохнут с облегчением: выбор блюд самим ребенком из списка предложенных — это еще один шаг вперед к здоровью наших школьников. От выбора, скорее всего, не откажутся и другие дети: ведь аппетит — штука тонкая, сегодня хочется борща, а завтра — молочной лапши.

Фото webnovosti.info: Индикатор качества питания для школьников один — пустые тарелки.