Двое жителей Казани пытались взорвать банкомат в Чебоксарском районе

Июльской ночью этого года в магазин «Южанка», что в селе Абашево Чебоксарского района, совершили вылазку двое жителей Казани.

26 и 28-летние молодые люди хотели поживиться чужим имуществом. Взломав запорные устройства, они забрались в помещение магазина и похитили товарно-материальные ценности на общую сумму около 48 тысяч рублей. А затем попытались взорвать установленный там банкомат, закачав в него пропан, однако сработала сигнализация, и злоумышленники поспешно ретировались из магазина.

Кстати, в банкомате находилось свыше 844 тысяч рублей, так что казанцы намеревались сорвать большой куш. Злоумышленников поймали и заключили под стражу. После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.