Система видеофиксации «Поток» выявляет на дороге лишенных прав водителей

Одна из камер автоматического программного комплекса по распознаванию автомобильных номеров, установленного в Цивильске, подала сигнал тревоги – лишенный прав водитель! На сообщение моментально среагировал начальник местного отделения ГИБДД майор полиции Александр Андреев, который задержал «Ладу-Гранта» в километре от места, где она попала в объектив камеры.

Житель Канашского района был лишен прав в марте текущего года за серьезное нарушение правил дорожного движения — повторный выезд на встречную полосу, но документы в установленный срок в госавтоинспекцию не сдал. Более того, продолжал регулярно ездить за рулем: начиная с апреля, когда наказание в виде лишения прав управления сроком на 1 год вступило в законную силу, автолюбитель уже шесть раз платил штраф за нежелание ходить пешком. На этот раз водительские права у мужчины изъяли, срок наказания увеличится еще почти на год.

Кстати, в тот же день благодаря системе «Поток» только в одном Цивильске было задержано еще три транспортных средства, находящихся в розыске. «Поток» не дает «темным лошадкам» затеряться в потоке…

Фото УГИБДД МВД по Чувашии: Встречи с экипажем на дороге избежать еще можно, а от всевидящего ока видеокамеры не скроешься…