Пострадавшая в ДТП школьница умерла в больнице

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

17-летняя девушка умерла в больнице через две недели после того, как попала под машину. Дорожно-транспортное происшествие случилось ноябрьским днем напротив дома 10 по проспекту Геннадия Айги в Чебоксарах.

Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. И тут ее сбила машина. От полученных травм пострадавшая, не приходя в сознание, скончалась в больнице. Фигурантом уголовного дела стал 18-летний чебоксарец. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. В полиции отмечают, что он получил водительские права за три месяца до происшествия, но уже успел допустить восемь нарушений ПДД.

Опубликовано: 29 ноября 2019 г.


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