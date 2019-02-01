Корреспонденты «СЧ» побывали в гостях у юных «коллег»

На бал с блокнотом и ручкой

«Ребята, последний номер «съел» все ваши материалы, поэтому давайте уже поскорее начнем подготовку к новому, и, кстати, предновогоднему, выпуску газеты. Кто что предложит?» — до боли знакомыми показались слова учителя русского языка и литературы цивильской школы № 2, а по совместительству еще и ответственного секретаря школьной газеты Татьяны Ярусовой. Кто может провести опрос, кто готов взять интервью, наклевывается интересный репортаж… — такой мозговой штурм в редакции «Советской Чувашии» назвали бы планеркой.

Но в газете «Школьная галактика», планерки, пожалуй, проходят гораздо креативнее, как сказали бы сами ребята. «Мы не ставим для наших юнкоров строгие рамки. Планерки могут проходить как в школе после уроков, так и на свежем воздухе, во время прогулки. Самые интересные идеи, как правило, рождаются в процессе неформального общения», — уверена Татьяна Ярусова, которая главным образом руководит редколлегией, состоящей из учителей-русоведов. Именно к ним поступают в обработку «перлы» начжуров. Они же готовят юнкоров к участию в различных конкурсах.

Например, газета уже четвертый год участвует в Межрегиональном открытом творческом конкурсе школьных газет «Школа-пресс», что ежегодно проводит зимой издательский дом «Грани» при поддержке Мининформполитики Чувашии и ряда ведущих СМИ республики, в том числе и «Советской Чувашии». И за это время она не раз становилась призером и победителем конкурса. А нынче цивильская «Школьная галактика» удостоилась диплома победителя II степени в номинации «Лучшая газета городской жизни» и была награждена специальным призом — о ее деятельности расскажут на страницах главной общественно-политической газеты республики «Советской Чувашии». Собственно, с целью выполнить свое обещание наш журналистский десант и отправился в гости к молодым «коллегам» и на денек окунулся в редакционные будни школьной газеты.

Радушный прием оказала нам директор школы и идейный вдохновитель «Школьной галактики» Татьяна Кузьмина. В первую очередь благодаря ее заботам школьное издание, несмотря ни на какие перипетии, продолжает регулярно издаваться на протяжении более 20 лет, и притом газету школьники получают абсолютно бесплатно.

— Изначально издание называлось «Восходящие звезды», потом «Вестник школьной галактики», но это было очень длинно, и сами дети предложили переименовать газету в «Школьную галактику». Год от года выпуски становились все насыщеннее, объемнее, информативнее и интереснее… — веером разложила директор на своем столе газеты разных лет, начиная с первого номера, вышедшего в 1996 году. Каждая из них дорога ей как летопись школьной жизни. — А в последние годы и сама школа органично влилась в волну инновационного развития образования и начала выигрывать гранты. Появилась современная техника, а благодаря ей и возможность печатать школьную газету в родных стенах.

Директор призналась, что этот новый опыт дался редколлегии нелегко. «Мы ощутили, насколько сложен ваш труд, начиная от сбора информации и написания материала до выхода его в печать. И если с первой частью благодаря энтузиазму учителей и юных журналистов справлялись, со второй было много трудностей», — посетовала директор. Поэтому в конечном итоге школа решила довериться профессионалам: заключила договор с Цивильским издательским домом, и верстка, и выпуск газеты легли на плечи типографии…

Буквально за несколько минут собравшиеся на внеплановую «летучку» юнкоры организовали «круглый стол» с горячим чаем и сладостями, по-взрослому провели презентацию своего издания, отчеканили заученные фразы. Ну а потом, наконец, дружно выдохнули и стали самими собой — неординарными, любопытными, веселыми, по-настоящему увлеченными профессией журналиста. А возникшее вначале напряжение перед представителями серьезной прессы само собой улетучилось.

— Значит, вы восходящие звездочки? — подмигнула я ребятам.

— Ну нет, мы не такие, — загудели они в ответ.

— Вот те люди, о которых мы часто пишем, — да, — нашелся что ответить ученик кадетского класса Иван Ярусов. Кроме того что Ваня ходит в пресс-центр, он еще и увлекается спортом. За ним закреплены спортивные и военно-патриотические события. Юноша признался, что, когда пишет материалы, старается равняться на спортивного корреспондента, блогера и комментатора Василия Уткина. Ему импонирует его прямолинейность.

— А кто ваши герои?

— Те, кто интересен нам самим в первую очередь, — ответил друг Вани Дима Кириллов. — Вот я увлекаюсь баскетболом, поэтому я в теме, мне легче писать про это. Например, к нам в школу приезжал игрок казанского баскетбольного клуба, я брал у него интервью.

— А я пишу про участников интеллектуальных игр, школьных олимпиад, конкурсов, мне тоже это близко, потому что сама через все это не раз проходила, — рассказала Анастасия Степанова. Стать журналистом — заветная мечта девушки, к которой она идет уверенными шагами. В планах набраться опыта в газетном деле, попробовать себя в телевидении. Ведь ее кумир в мире журналистики — автор и ведущий многих телевизионных передач Влад Листьев, умевший вдохновлять тем, что делает.

Вот такие они, открытые, мечтающие, готовые дерзать, корреспонденты «Школьной галактики». Увлекающаяся туризмом Таня Иванова, которая, к слову, стала одной из победительниц всероссийского конкурса «Юные таланты Отчизны» и съездила за наградой в Севастополь, лучше всех пишет репортажи об увлекательных марш-бросках школьного спортивно-туристического клуба «Вертикаль». Яна Иванова и Катя Яковлева — мастера брать интервью, их любимая рубрика «Испытано на себе». Скоро будет Георгиевский бал кадетов, и девочки уже готовят бальные платья, а также миниатюрные блокноты с ручкой. Не пройдет мимо чужой беды волонтер Дарья Пушкина. Даша и ее одноклассники стали инициаторами доброй акции, взяв под свое шефство памятник павшим воинам Великой Отечественной войны в селе Иваново Цивильского района. А за ними стали подтягиваться и другие классы…

— По большому счету наши юнкоры и сами становятся инициаторами замечательных идей, — гордится воспитанниками директор школы. — Газета для них — это самовыражение, возможность нести в мир добро, показать, насколько увлекательной и интересной может быть школьная жизнь. С другой стороны, ребята учатся работать с достоверной, правдивой, живой информацией, а не с каким-то виртуальным источником, общаются с ветеранами, спортсменами, талантливыми людьми. И при этом знают, как легко донести ее до своих сверстников: наша газета имеет свою страничку в социальных сетях. Вот мы с вами еще разговариваем, а ребята уже выложили в сеть фоторепортаж о визите к нам замечательных гостей…

Фото Максима Васильева: Во время бурного обсуждения на планерках членам редколлегии во главе с ответсеком Татьяной Ярусовой нередко приходится сдерживать порывы начинающих журналистов написать обо всем на свете. «Берите тему по душе», — мудро советуют наставницы.