Судебный пристав повторно попался пьяным за рулем

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Бывшего судебного пристава Канашского РОСП наказали за повторное нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

Как установлено, ранее он уже подвергался административному наказанию за управление машиной в нетрезвом виде. А в августе этого года вновь попался на глаза гаишникам за рулем подшофе, после чего хозяина «Лады» отстранили от управления транспортными средствами и возбудили уголовное дело. Поскольку обвиняемый не судим, ему инкриминировалось преступление небольшой тяжести, уголовное дело постановлением суда прекращено с назначением нарушителю штрафа в 55 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

Опубликовано: 29 ноября 2019 г.


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