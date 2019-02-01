Светлана ЕНИЛИНА: Приоритетом расходов республиканского бюджета Чувашии всегда являлась социально-культурная сфера

28 ноября депутатами Госсовета Чувашии во втором (окончательном) чтении принят проект закона Чувашской Республики о республиканском бюджете на 2020-2022 годы. За счет каких источников планируется пополнять региональную казну в следующем году, а также о том, на что будут израсходованы бюджетные средства, — в нашем интервью с заместителем председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министром финансов Светланой Енилиной.

— Светлана Александровна, каков объем предполагаемых доходов республиканского бюджета в следующем году?

— Прежде всего хочу отметить, что со следующего года вступает в силу ряд новых положений бюджетного и налогового законодательства, которые мы в обязательном порядке учитывали при расчете основных параметров нашего бюджета.

Доходы консолидированного бюджета в 2020 году оцениваются в объеме 63,8 млрд рублей, поступления в республиканский бюджет — в сумме 55,6 млрд рублей.

Собственные доходы республиканского бюджета определены в сумме 31,6 млрд рублей, с ростом к оценке ожидаемых поступлений текущего года на 3,9%.

При этом увеличение предполагается по всем основным видам налоговых доходов. Наибольший рост будет обеспечен по налогу на прибыль — на 4,7% и НДФЛ — на 5,1%. Поступление акцизов планируется с ростом к текущему году на 9,3%.

Что касается межбюджетных трансфертов из федерального центра, то в 2020 году в республиканский бюджет уже распределены безвозмездные поступления в объеме 24 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем фактически поступило в 2016 году. Однако указанная сумма, равно как и в прежние годы, будет увеличена в ходе исполнения бюджета. К примеру, в текущем году эти поступления увеличены более чем на 6,0 млрд рублей.

— Из ваших слов следует, что по основным направлениям доходов мы ожидаем положительную динамику. А что можете сказать по расходной части? Нашим читателям всегда интересно знать, куда будут вложены бюджетные средства.

— Отвечая на первую часть вашего вопроса, отмечу, что в целом расходы консолидированного бюджета на 2020 год оцениваются в сумме 63,6 млрд рублей. Республиканский бюджет по расходам определен в объеме 55,4 млрд рублей.

За 10 лет расходы увеличились в 1,9 раза. По данному показателю Чувашия находится на третьем месте среди регионов ПФО.

При этом необходимо отметить рост расходов бюджета на инвестиционные цели. По доле этих расходов бюджета Чувашия занимает лидирующие позиции в ПФО. Так, в 2018 году республика была на третьем месте среди регионов округа. По доле запланированных инвестиционных расходов на 2019 год — мы на втором месте.

— А если говорить в разрезе отраслей, то какая будет раскладка?

— Приоритетом расходов республиканского бюджета Чувашии всегда являлась социально-культурная сфера. Ежегодно на ее поддержку направляется порядка 70% бюджетных средств.

В 2020 году на развитие системы образования будет выделено 16,2 млрд рублей.

В том числе на строительство 4 школ и 9 детских садов будет направлено более 1,3 млрд рублей.

В целях повышения качества образования детей в соответствии с Указом Главы № 118 1,2 млрд рублей предусмотрено на дальнейшее укрепление материально-технической базы образовательных организаций.

Для создания условий, отвечающих современным требованиям обучения, на капитальный ремонт общеобразовательных организаций направляется 510 млн рублей.

200 млн рублей выделяется на приобретение новой мебели для учащихся начального звена.

За предыдущие 7 лет в республике открыто 44 новых современных детских сада. Но при этом около 40 ранее построенных нуждаются в капитальном ремонте. На эти цели в 2020 году предусматривается 400,0 млн рублей.

На здравоохранение в 2020 году с учетом средств фонда обязательного медицинского страхования будет направлен 21 млрд рублей.

Более 125 млн рублей выделяется на строительство и реконструкцию медицинских организаций, более 32 млн рублей — на строительство ФАПов.

В рамках реализации Указа Главы № 118 в 2020 году в сфере здравоохранения выделяется 1,0 млрд рублей.

Из указанной суммы более 800,0 млн рублей предлагается направить на капитальный ремонт медицинских организаций республики и обновление их материально-технической базы. Это позволит в следующем году обновить материально-техническую базу в каждом втором учреждении здравоохранения.

Для обеспечения доступности медицинской помощи жителям удаленных населенных пунктов 40,2 млн рублей планируется выделить на закупку автотранспорта для всех поликлиник.

Существенный объем средств — более 14 млрд рублей — в 2020 году предусмотрен на проведение мероприятий в рамках государственной социальной политики, из них более 3,2 млрд рублей будет направлено на поддержку материнства и детства, около 1,9 млрд рублей — на поддержку пожилых людей, порядка 1,6 млрд рублей — на поддержку инвалидов и помощь малоимущим гражданам.

Отмечу, что в социальной политике государства со следующего года предусмотрены существенные изменения в пользу поддержки социально незащищенных граждан.

Расходы на ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка преду-смотрены в 2020 году в объеме 996,9 млн рублей, что в три раза превышает уровень текущего года. Кроме того, указанная выплата будет осуществляться в размере 9541 рубль до достижения ребенком возраста трех лет вместо возраста полутора лет, установленного в настоящее время.

Расходы на культуру и кинематографию в следующем году составят 1,6 млрд рублей. 525,5 млн рублей будет направлено на продолжение реализации инвестиционного проекта «Туристский кластер «Чувашия — сердце Волги». 500 млн рублей заложено на укрепление материально-технической базы муниципальных архивов, библиотек, культурно-досуговых учреждений.

На завершение реконструкции Чувашской государственной филармонии в бюджете предусмотрено более 100 млн рублей.

Кроме того, в рамках расширения сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности выделены средства на возведение домов культуры в селе Янгильдино Чебоксарского района, в деревне Буртасы Вурнарского района, в деревне Хучель Канашского района.

На развитие спорта предлагается направить в 2020 году 1,1 млрд рублей. Из них, в соответствии с Указом Главы № 118, 301,6 млн рублей предусмотрено на создание 10 плоскостных спортивных сооружений (в г. Козловка, с. Комсомольское, с. Красноармейское, с. Красные Четаи, с. Моргауши, пгт Урмары, с. Яльчики, г. Ядрин, Чебоксарский р-н) и 204,8 млн рублей — на укрепление материально-технической базы существующих объектов спорта.

Отмечу, что в бюджете следующего года также учтены меры по повышению инвестиционной активности в сельском хозяйстве. Так, на 100,0 млн рублей к уровню текущего года планируется увеличить расходы на возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на создание и модернизацию объектов АПК.

Также предусмотрены расходы на комплексное развитие сельских территорий — в 2020 году 681 млн рублей, что на 2,9% больше, чем в текущем.

В целях повышения качества разрабатываемой проектной документации на строительство объектов на сельских территориях предусматривается новое направление расходов — 75 млн рублей планируется выделить муниципальным образованиям на разработку ПСД. Предоставление средств будет носить заявочный характер и распределяться на конкурсной основе.

— Светлана Александровна, заложены ли в бюджете средства на повышение заработной платы бюджетникам?

— В государственной политике повышению заработной платы работникам бюджетной сферы уделяется ключевое значение.

При формировании бюджета на 2020-2022 годы повышение оплаты труда учтено аналогично решениям, принятым на уровне Российской Федерации.

В целом годовой рост оплаты труда для данных категорий предусмотрен в размере 5,4% к уровню 2019 года.

Совокупный объем расходов консолидированного бюджета с учетом средств ТФОМС на эти цели оценивается в объеме 29,8 млрд рублей, рост к плану 2019 года — на 1 млрд 282,6 млн рублей.

При этом необходимо отметить, что повышение заработной платы «указных» категорий работников — врачей, медперсонала, учителей, воспитателей, работников культуры — будет осуществляться поэтапно с учетом изменения доходов от трудовой деятельности.