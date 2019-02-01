Сотрудница микрофинансовой организации по «липовым» документам выписала себе займов на 578 тысяч рублей

К двум годам условного лишения свободы приговорена жительница Батыревского района за крупное мошенничество с использованием служебного положения.

С мая 2015 года по апрель 2016-го она, будучи менеджером займов отделения ООО «Межрегиональный Центр Финансирования», неоднократно формировала подложные договоры и расходные кассовые ордера на якобы совершенную выдачу денег жителям Батыревского района. Деньги менеджер фактически получала сама и использовала их по своему усмотрению. В результате ее преступных действий был причинен материальный ущерб на сумму более 578 тысяч рублей.