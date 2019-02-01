В Чувашии мечтают возродить спортивное ориентирование

С картой и компасом в руках

Живописных мест в его фотографической памяти не счесть — за годы самого серьезного увлечения в жизни столько всего пройдено, исхожены природные уголки родной республики и соседних регионов, изведаны лесные тропы Венгрии, Германии и Прибалтики. Причем большинство из своих «марш-бросков» спортсмен-ориентировщик, ветеран труда Валерий Гаврилов из Чебоксар совершил уже в зрелом возрасте.

На дистанции в лаптях

Спортивным ориентированием он увлекся, будучи студентом Чувашского госуниверситета. А когда молодым специалистом пришел работать на завод промышленных тракторов, то и там организовал свою команду. «Заводская команда ориентировщиков была одной из лучших, — вспоминает ныне председатель чебоксарского клуба по спортивному ориентированию «Азимут» Валерий Гаврилов. — Это были люди по-настоящему увлеченные, самых разных профессий — электросварщики, токари… Я, например, был инженером-конструктором отдела механизации и автоматизации в 1977 году, когда на соревнованиях среди команд предприятий и организаций Чувашии завоевал первое место как в личном зачете, так и в эстафетном ориентировании».

СПРАВКА «СЧ» В Чувашии спортивное ориентирование появилось в середине 60-х годов прошлого века. На Урале проводились туристские слеты «Европа — Азия». В 1965 году на это мероприятие поехали и чувашские туристы. В том же году ориентирование включили в единую всесоюзную спортивную классификацию. И новый вид спорта начал курировать Чувашский областной совет по туризму и экскурсиям, который организовал и провел первый чемпионат Чувашии по спортивному ориентированию осенью 1969 года. Чемпионат провели недалеко от Вурнар, рядом с пионерским лагерем «Чайка». И именно этот год считается основанием спортивного ориентирования в республике, которому нынче исполнилось 50 лет.

Сильными, по словам Валерия Семеновича, всегда были и новочебоксарские спортсмены, и работники агрегатного завода. Энергичными, позитивными, с чувством юмора — такими в его памяти остаются агрегатчики. «Представьте себе картину: начало 70-х годов, проходит республиканский туристический слет, идет построение команд, — рассказывает он. — А спортсмены с «агрегатки» стоят… в лаптях! Именно в лаптях участники решили опробовать молодой вид спорта. В этом, конечно, есть доля юмора. Но по большому счету спецобуви тогда не хватало на всех. Нынче профессиональные ориентировщики бегают в кроссовках с резиновыми шипами»…

Под грифом «секретно»

В то время трудности возникали не только с экипировкой спортсменов, но и с составлением карт. «Первые схемы для чемпионатов рисовали супруги Лира и Михаил Куликовы, они внесли большой вклад в развитие спортивного ориентирования в республике», — говорит Валерий Гаврилов. Впрочем, и сам он вложил в это дело всю душу. Позже и ему пришлось заняться составлением карт, притом уже цветных.

«Помню, первую цветную карту я корректировал на основе лесоплана во время отпуска, — продолжает собеседник. — В те времена на любых картах ставили гриф ДСП (для служебного пользования). За разрешением пришлось съездить в Горький, так тогда назывался Нижний Новгород, где хранились все топографические основы. В типографии дозволение на тиражирование карты тоже получил в спецотделе с большим трудом. На каждом отпечатанном экземпляре был проставлен номер. Количество карт должно было строго совпадать с числом участников. А после проведения соревнований необходимо было составить акт об уничтожении всех схем. Вот так у меня сохранился лишь единственный экземпляр первой цветной карты, куда я вносил все изменения, обнаруженные в ходе проведения соревнований».

Огромный заряд бодрости

Несмотря на такие препоны, по словам Валерия Семеновича, ориентирование в Чувашии становилось все популярнее. Появлялись мастера спорта, чемпионы, развивалось детское движение. Профсоюзы на предприятиях оказывали финансовую поддержку своим спортсменам. Чувашским ориентировщикам удавалось выезжать на крупные многодневки в Псков, в Прибалтику, в соседние регионы…

Многое изменилось с тех пор, спортивное ориентирование перестало быть таким массовым. Однако и сейчас спортсмены выезжают на соревнования, правда, теперь за свой счет.

«С этим видом спорта просто невозможно расстаться, — признается Валерий Гаврилов, за плечами которого немало пройденных турниров и чемпионатов. — Но в том и особенность спортивного ориентирования, что заниматься им можно в любом возрасте. На многодневных соревнованиях дистанции делятся по возрастным группам. И нередко тренер бегает в своей возрастной группе, а его воспитанники — в своих».

Несмотря на солидный возраст, а в этом году Валерию Семеновичу исполнилось 73 года, он с большим удовольствием продолжает участвовать в турнирах и в качестве организатора дистанций, и как участник группы ветеранов. Искренне любит этот вид спорта за тесное общение с природой, дающее огромный заряд бодрости и крепкое здоровье. И за то, что здесь важна не только физическая сила, но и активная работа мысли. «Выносливость без умной головы ничего не значит», — уверен пенсионер.

У него есть мечта — чтобы Министерство физической культуры и спорта Чувашии уделяло больше внимания движению энтузиастов-ориентировщиков, которое, несмотря ни на что, продолжает жить в республике и не позволило кануть в Лету любимому виду спорта почитателей здорового образа жизни.

Вот и в этот выходной, 24 ноября, бывалый ориентировщик обязательно выйдет на дистанцию очередного турнира по спортивному ориентированию «Пенек-2019», который пройдет в новочебоксарском парке «Ельниковская роща».

Фото из архива Валерия Гаврилова: Один из зачинателей спортивного ориентирования в Чувашии, рисовальщик первых спортивных карт Валерий Гаврилов — человек увлеченный, многие годы он пишет статьи о своем любимом виде спорта, собирает газетные вырезки, в том числе и из «Советской Чувашии», старые фотографии, протоколы соревнований. Весь этот материал ориентировщик хранит в большом самодельном альбоме, как и это фото 1987 года.