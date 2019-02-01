«Чебоксары» вышли в лидеры ВХЛ

Но поработать еще есть над чем

Команда «Чебоксары» добилась статуса единоличного лидера первенства Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Восход на вершину турнирной таблицы состоялся благодаря успешной серии в домашних матчах против курганского «Юниора», в которой «богатыри» набрали максимальные шесть очков.

Победы, однако, дались нелегко. В первой игре, 17 ноября, чебоксарцы выиграли в серии буллитов, на следующий день — в овертайме. А в среду наша команда дважды уступала в счете (в том числе с разницей в два гола), отыгралась, вышла вперед с небольшим отрывом и едва не позволила «Юниору» сравнять счет. В этом матче состоялось 11 голов…

17 ноября.

«Чебоксары» — «Юниор»— 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

18 ноября.

«Чебоксары» — «Юниор» — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:1, 1:0).

20 ноября.

«Чебоксары» — «Юниор» — 6:5 (0:2, 3:1, 3:2).

Три шайбы в этих матчах в составе «Чебоксар» забросил Антон Горбенко, две — Иван Красноперов. По голу провели Николай Патрушев, Александр Брыкин, Максим Ахметзянов, Егор Карп, Максим Приступлюк, Сергей Иванов, Александр Бирюков.

Станислав Жучин защищал ворота «Чебоксар» в первой и третьей играх, Глеб Евдокимов — во второй.

На турнирную таблицу теперь любо-дорого посмотреть. «Чебоксары» на первом месте, набрав 23 очка в 15 матчах. На втором месте «Челны» (22 очка), на третьем — пропустивший тур «Динамо-Алтай» (21).

«Чебоксары» лидируют и по числу заброшенных шайб (63). А вот по пропущенным дела плохи (50). Хуже только у тотального аутсайдера, «Красноярских Рысей» (83). Делаем выводы.

Следующие матчи «Чебоксары» проведут в Саратове против местного «Кристалла» — 30 ноября, 1 и 3 декабря.

Фото cap.ru: В серии не было ни одного простого матча.