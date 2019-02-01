В Федеральном центре травматологии осваиваются новые технологии оперативного лечения

Выпрямить «стержень жизни»

Представить операцию на позвоночнике обычному человеку сложно, все мы понимаем, что там теснейшим образом переплетены нервы, сосуды, спинной мозг, здесь же крепятся мышцы. Любая манипуляция на нем — это большой риск и требует от нейрохирургов огромного опыта, знаний, ювелирной точности. Ведь это стержень, на котором держится наше тело и вместе с ним — жизнь.

При этом каждое сообщение о том, что нейрохирурги делают операцию на позвоночнике у полуторагодовалых малышей сродни сообщению о полете в космос. Еще десять лет назад считалось, что хирургические вмешательства при врожденном сколиозе допустимы у детей старше 15 лет. Но наблюдения показали: у ребятишек, появившихся на свет с дефектным позвонком, во время роста возникали вторичные искривления. Эти дети развивались хуже сверстников, органы у них смещались, вызывая различные патологии дыхательной и сердечной систем. Возникали проблемы с пищеварительным трактом. Некоторые дети не могли бегать и даже ходили с трудом. И, как правило, «не вылезали» из болезней.

Надо сказать, что сколиоз — это не нарушение осанки, как мы часто думаем, а искривление позвоночника в трех плоскостях. И, оказывается, врожденный сколиоз можно лечить в самом раннем детстве, но только хирургическим путем, как и идиопатический, который проявляется после двух лет, а иногда и позже.

— Чем младше пациент и чем раньше проведена операция, тем легче ребенку перенести это психологически, — говорит заведующий детским отделением — врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Айрат Сюндюков.

СПРАВКА «СЧ» За десять лет в центре было проведено около пяти тысяч операций на позвоночнике и более 500 по поводу сколиоза.

Во время операции, в зависимости от патологии, удаляют дефектный позвонок и имплантируют специальную металлоконструкцию либо укрепляют позвоночник очень прочной металлоконструкцией, которая держит тело. Но в любом случае все они ювелирно точные. Приходится тщательно обследовать пациента, подбирать конструкцию, планировать ход операции. До недавнего времени хирургам приходилось рассчитывать на свой опыт и интуицию. Сейчас появилось оборудование, которое делает возможной реконструкцию на основе 3D-изображения. Это помогает врачам чувствовать себя более уверенно за операционным столом: видно, как установлена конструкция, все ли нюансы учтены.

Операции на позвоночнике обычно длятся долго — по 5-6 часов, а самую длительную Айрат Сюндюков с бригадой выполнял 14 часов. Но что может сравниться с радостью видеть выздоравливающего «прямоходящего» ребенка?

Сколиоз — не самая распространенная болезнь у детей, по разным данным ей подвержено от одного до полутора процентов ребят. Но если учесть, что в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования оперируются дети практически из всех регионов страны, то здесь их видят ежедневно. И у неподготовленного человека может сложиться представление, что сколиоз — это бич современности.

По словам доктора Сюндюкова, обнаружить сколиоз в самом раннем детстве сейчас несложно. Все малыши еще до года проходят осмотр у врачей-ортопедов. Поэтому запущенных случаев быть просто не должно. Все затраты по проведению операции оплачивает государство.

Во многих случаях после установки конструкции человек живет с ней всю оставшуюся жизнь. Ему можно летать на самолетах, заниматься обычными делами. Ограничений не так много. Главное — регулярно обследоваться. Первое время — раз в три месяца, потом — раз в три года. Те, кто приезжает издалека, могут консультироваться заочно: присылать необходимые снимки доктору по электронной почте. Сам доктор Сюндюков уже тринадцать лет наблюдает своих пациентов, и очень доволен, что дети после его лечения вырастают здоровыми и красивыми.

Кроме того, докторам центра нередко приходится оперировать детей с травмами. В операционные попадают ребятишки, выпавшие из окон, попавшие в ДТП, некоторое время назад случилось несколько тяжелых травм подряд, полученных в батутных залах. К счастью, многим из пострадавших удалось помочь. И это главное: если еще недавно во многих ситуациях врачи оказывались бессильны, потому что не было методик, аппаратуры, инструментов, специальных конструкций, то сейчас они берутся за сложнейшие операции.

Именно так работают в ведущих клиниках Европы и мира. И именно поэтому сюда приезжают врачи-травматологи, чтобы научиться новым технологиям, повысить свою квалификацию. Только что закончилась учеба специалистов из Казахстана и Монголии, которые знали о достижениях центра, понимали, куда едут, но при этом, столкнувшись с действительностью, были ошеломлены уровнем лечебного учреждения, квалификацией его сотрудников — и не только хирургов.

Впрочем, чему тут удивляться, если в клинике каждый десятый врач — доктор или кандидат медицинских наук, каждая шестая медсестра — с высшим образованием. В центре все настолько продумано, вплоть до «браслета безопасности», на котором указаны не только имя и фамилия, но и другие данные, благодаря чему нельзя перепутать ни человека, ни назначения, предписанные ему. Впрочем, это уже тема для отдельного разговора…

Фото из архива Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования: Безопасность пациента — первое дело. На оборудование перед операцией надевают одноразовый чехол.