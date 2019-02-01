Делегация города Саранска ознакомилась с работой концессионных объектов отрасли ТКО Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АО «Управление отходами» в соответствии с «принципами зеленых инвестиций» применяет передовые, эффективные технологические решения, открыто делится собственным опытом на примере работающих концессионных объектов отрасли по обращению с ТКО.

Делегация под руководством главы городского округа Саранск Петра Николаевича Тултаева ознакомилась с полным циклом работы концессионных объектов, системами учета поступающих отходов, контроля работы техники и оборудования, составляющими культуры производства на предприятии, методическими наработками по повышению экологической грамотности различных слоев населения региона в части обращения с отходами.

Представители руководства филиала рассказали, что концессионный подход позволяет государству прозрачно контролировать создание и эксплуатацию объектов обработки, размещения отходов так как Концессионер (АО «Управление отходами») сразу после строительства и ввода в эксплуатацию передал объекты в собственность региона, а созданный на территории  Чувашской Республики филиал в свою очередь является регулируемой организацией и раскрывает всю свою финансово-хозяйственную деятельность перед региональной службой по тарифам, осуществляет приобретения через портал госзакупок.

 АО «Управление отходами» работает в соответствии с международными принципами устойчивого развития и «зеленых инвестиций», является эмитентом концессионных облигаций, что означает полное и публичное раскрытие всей финансовой отчетности в нескольких базах данных – в частности, в БД ИНТЕРФАКС и БД ИНВЕСТИНФРА, а также на сайте компании.

Опубликовано: 19 ноября 2019 г.


Читайте также:

Мусор будут вывозить из самых отдаленных деревень
Мусорная реформа: Взгляд изнутри
Сортируя мусор, бережем природу
Дмитрий МЕДВЕДЕВ: Чтобы люди не переплачивали за мусор
Цитата номера
На двух мусоросортировочных заводах в Чувашии в 2018 году отобрали более 300 тонн стеклянного боя
Кванторианцы представили свои проекты на базе филиала АО «Управление отходами» в г.Новочебоксарске
На семинаре-совещании «Единой России» обсудили ход "реформы обращения с отходами"

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.