В 2020 году ставка по ипотечным кредитам опустится до 8,5%

В начале 2020 года ставка по ипотечным кредитам опустится ниже 9%, а по его итогам составит 8,5% на фоне конкуренции банков за заемщиков, сообщает РБК со ссылкой на агентство «Национальные кредитные рейтинги».

Таким образом, уже в следующем году она может приблизиться к 8% — уровню, заданному в майском указе президента Владимира Путина на 2024 год. В минувшем сентябре средняя ставка по новым ипотечным кредитам составила 9,68%. Средняя ставка по новым кредитам в середине 2018 года держалась на рекордно низком уровне (9,41%), но в декабре начала расти, а в мае 2019-го поднялась до 10,56%. ЦБ прогнозировал инфляцию на уровне 5,5% по итогам 2019 года, но ее реальная траектория оказалась ниже ожидаемой.

Фото cap.ru: Банки повышали ипотечные ставки вслед за ключевой ставкой Центрального банка.