В Комсомольской райбольнице откроют молельную комнату

Помещение для нее выделено безвозмездно

У пациентов Комсомольской центральной районной больницы появится молельная комната, под которую бесплатно выделены государственные квадратные метры.

По распоряжению Кабинета Министров Чувашии 5 ноября нынешнего года местной религиозной организации — православному приходу храма Вознесения Господня в селе Комсомольское одноименного района в безвозмездное пользование передано нежилое помещение, являющееся государственной собственностью республики. Оно закреплено на праве оперативного управления за Комсомольской центральной районной больницей Минздрава Чувашии.

Помещение общей площадью 5,4 кв. метра находится в лечебном корпусе, расположенном в Комсомольском сельском поселении и передано под молельную комнату до 31 августа 2024 года.

Напомним, передача государственного и муниципального имущества в безвозмездное пользование — это один из разрешенных законом способов управления им. Речь о движимом и недвижимом имуществе, которое принадлежит на праве оперативного управления государственным или муниципальным унитарным предприятиям, автономным, бюджетным и казенным учреждениям, государственным органам и органам местного самоуправления. Имущество может быть передано безвозмездно, в частности, на образовательные, спортивные и другие социально значимые нужды.

В октябре нынешнего года, как сообщает Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашии, по распоряжению Кабмина в безвозмездное пользование, помимо площади под молельную комнату, передано и другое принадлежащее республике имущество. Например, «для выполнения функций и решения поставленных задач» Минтруду Чувашии в безвозмездное пользование переданы нежилые помещения республиканской собственности общей площадью 895,5 кв. метра. Часть помещений общей площадью 63,7 кв. метра передана Уполномоченному по правам человека в Чувашской Республике и его аппарату, а также региональному Уполномоченному по защите прав предпринимателей — 65,5 кв. метра. Все помещения закреплены на праве оперативного управления за ГАУ ДПО «Учебно-методический центр «Аспект» Минтруда Чувашии.

В нынешнем ноябре для организации стоматологического кабинета Городской стоматологической поликлинике Минздрава Чувашии в безвозмездное пользование передано государственное имущество, закрепленное на праве оперативного управления за Чувашским кадетским корпусом Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. Для размещения в Чебоксарах отделения Представительства МИД РФ переданы нежилые помещения (госсобственность Чувашии, 41,4 кв. метра), закрепленные на праве оперативного управления за Администрацией Главы республики. Для осуществления уставной деятельности Центру предоставления мер социальной поддержки Минтруда республики переданы нежилые помещения (262,9 кв. метра), закрепленные на праве оперативного управления за учебно-методическим центром «Аспект» Минтруда Чувашии.

Все перечисленное недвижимое имущество передано в безвозмездное пользование на определенный срок для его эффективного использования. Для обеспечения первичных мер по пожарной безопасности на территории Туванского сельского поселения Шумерлинского района из государственной собственности республики в муниципальную собственность поселения безвозмездно передан объект движимого имущества: автомобиль ЗИЛ-431415, 1990 года выпуска, ранее используемый государственным учреждением, подведомственным Минприроды Чувашии. А всего за девять месяцев этого года, по данным Минюста, из госсобственности республики в муниципальную собственность органов местного самоуправления переданы 1523 единицы движимого имущества.

В нынешнем ноябре председателем Кабмина республики подписано распоряжение о приеме в государственную собственность Чувашской Республики безвозмездно передаваемых из федеральной собственности трех объектов недвижимого имущества, расположенных в селе Батырево одноименного района. Эти помещения будут закреплены на праве оперативного управления за Минюстом Чувашии для размещения двух судебных участков Батыревского района и их аппарата. Раньше мировые судьи и их аппарат размещались в помещениях, используемых по договорам аренды. Принятие имущества из федеральной собственности позволит оптимизировать расходы на их содержание.