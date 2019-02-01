У войны не женское лицо?

За последние годы мне довелось ознакомиться с десятками судеб женщин на войне, и уже давно не удивляло, что они на фронте наравне с мужчинами воевали связистами, санинструкторами, зенитчицами… Но мне и в голову не приходило, что женщина воевала в составе расчета артиллерийского орудия и не просто орудия, а гаубицы калибра 152 мм. Мне, как сыну старшины корпусного артполка, очень хорошо известно, какая тяжелая работа была у расчета. Увы, бывшего орудийного номера Анны Матвеевны Зиминой уже больше пятнадцати лет нет с нами, и о подробностях ее фронтовой судьбы из первых уст мы уже не узнаем. Возможно, соседи по дому № 4 по улице Патриса Лумумбы в Чебоксарах, где она проживала, вспомнят ее рассказы и поделятся с читателями газеты.

9 ноября 1944 г., четверг

При освобождении Советской Латвии на подступах к городу Таураге 9.11.44 г. «проявил решительность и отвагу» номер расчета 76 мм пушек 6-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта гвардии младший сержант Григорий Иванович Окунев из деревни Нижний Томлай Моргаушского района. «Когда вышел из строя по ранению осколком вражеского снаряда замковый орудия, тов. Окунев заменил его и в составе своего расчета огнем орудия проделал проходы в проволочных заграждениях противника, что дало возможность выдвинуться вперед. При отражении контратаки противника рассеял, частично уничтожив, до 10 гитлеровцев». За этот подвиг наш земляк 20 ноября будет награжден второй медалью «За отвагу».

10 ноября 1944 г., пятница

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 10 ноября 1944 г. В течение 10 ноября между реками Тисса и Дунай наши войска с боями заняли несколько населенных пунктов… Таким образом, наши войска перерезали железную дорогу Будапешт–Мишкольц. За 8 и 9 ноября между реками Тисса и Дунай наши войска взяли в плен 4.100 венгерских и немецких солдат и офицеров. На других участках фронта — поиски разведчиков. В этот день «Красная Чувашия» писала: «К 27-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции Засурский конзавод пришел с серьезными успехами в своей деятельности. План развития коневодства выполнен на 102%. От 51 конематки получено и полностью сохранено 50 жеребят».

11 ноября 1944 г., суббота

В этот день писаря штаба 15-го воздушно-десантного полка гвардии красноармейца Василия Максимовича Зубова из деревни Малые Кармалы Ибресинского района наградили медалью «За боевые заслуги». Он «неоднократно выходил непосредственно на передний край, часто под огнем противника, и уточнял учет личного состава. Ранее был автоматчиком автоматной роты. В боях с немецко-фашистскими захватчиками показал мужество и отвагу. На своем личном счету имеет 4 убитых солдата противника», узнаем мы из приказа о его награждении.

Медаль «За боевые заслуги» нашла своего героя — командир отделения из 19-го стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии Михаил Васильевич Логунов, призванный Чкаловским РВК, еще 20.02.1943 г. во время наступательных операций в районе города Харькова с группой своих бойцов пробрался в тыл противника и уничтожил две огневые точки, но при возвращении был тяжело ранен. Всего ко дню награждения он имел уже четыре ранения, но после каждого проходил лечение и вновь вставал в строй.

Уроженец Эстонии Август Янович Кулд был призван на фронт Аликовским РВК. Его назначили повозочным 23-го артиллерийского полка 7-й Эстонской стрелковой дивизии. Рядовой Кулд «в боях на п.о. (полуострове. — Авт.) Сырве под сильным огнем противника доставил на полковой наблюдательный пункт аккумулятор для рации, тем самым обеспечив непрерывную связь с огневой позицией, и огневая задача полком была выполнена отлично». А рядовой Кулд получил медаль «За отвагу».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 11 ноября 1944 г. В течение 11 ноября между реками Тисса и Дунай наши войска с боями заняли несколько населенных пунктов… Болгарские войска, действуя против немцев на территории Югославии, заняли города Штип и Велес. В этот день «Красная Чувашия» публикует фото чебоксарца Владимира Григорьевича Воскресенского, шофера бронемашины БА-10 автобронебатальона. Он не раз проявлял храбрость на поле боя, а когда его машина была подбита, под огнем противника вытащил из нее раненых товарищей и, прикрываясь пулеметом, вывел их в безопасное место.

12 ноября 1944 г., воскресенье

Рассказывая из номера в номер о подвигах наших земляков на фронте, мы помним, что рядом с ними воевали те, для кого тот же самый или другой бой оказывался последним. В этот день в числе многих павших на поле боя был уроженец села Солдыбаево Козловского района красноармеец Николай Васильевич Белов, орудийный номер 48-й отдельной истребительной противотанковой артиллерийской бригады РГК.

Уже вовсю освобождается Европа, а он погиб во все еще продолжающихся в Прибалтике боевых действиях. Боевые друзья похоронили его в 800 м южнее Земгали под городом Ауце в Елгавском уезде Латвии.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 12 ноября 1944 г. В течение 12 ноября в Венгрии наши войска с боями овладели городом и железнодорожной станцией Мезекевешд, городом и железнодорожной станцией Монор, а также заняли более 30 других населенных пунктов… Болгарские войска, действуя против немцев на территории Югославии, заняли город Куманово.

13 ноября 1944 г., понедельник

13 ноября 1944 года начальник 3-го (диверсионных действий) отделения Разведывательного отдела штаба 3-го Белорусского фронта полковник Г.И. Орлов представил к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени старшину Хасяньзяна Алиулова. «Тов. Алиулов Х.А. на выполнении спец. задания был два раза.

Работая разведчиком, систематически вел наблюдение за перевозками противника по жел. дороге и шоссе. Своевременно доставлял необходимые сведения командованию.

Участвовал неоднократно в засадах по захвату пленных. В работе решителен, смел, находчив. На своем боевом счету имеет 5 уничтоженных немцев. В группе является примерным разведчиком», — говорится в представлении к высокой награде.

Хасяньзян Амсулович — ветеран спецчастей оперативной разведки НКВД СССР и Генерального штаба Красной Армии, участник боев за Восточную Пруссию. Родился в мае 1913 года в Чувашии — в деревне Татсугут Батыревского района.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 13 ноября 1944 г. В течение 13 ноября в Венгрии наши войска с боями овладели городом и железнодорожной станцией Ясапати, а также заняли несколько других населенных пунктов… На других участках фронта — поиски разведчиков.

14 ноября 1944 г., вторник

В эвакогоспитале № 3105 умерла телеграфистка 40-й отдельной роты связи, линейный надсмотрщик красноармеец Полина Андреевна Куделькина, уроженка села Ямский Посад. Ее похоронили в могиле № 183 военного кладбища города Каунас. До фронта Полина Куделькина проживала в Алатыре по улице Ленина, 54.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 14 ноября 1944 г. В течение 14 ноября в Венгрии наши войска с боями овладели городом и железнодорожной станцией Надьката, а также заняли более 30 других населенных пунктов… Южнее Будапешта наши войска ликвидировали плацдарм противника на восточном берегу реки Дунай, заняв при этом город и железнодорожную станцию Шольт и населенный пункт Дунаэдьхаза. В этот день «Красная Чувашия» опубликовала заметку директора Чувашской государственной филармонии композитора Филиппа Лукина: «Позавчера в Чебоксарах открылся новый концертный зал Чувашской государственной филармонии на 350 мест. В этот день в помещении концертного зала состоялся большой концерт с участием Чувашского государственного ансамбля песни и пляски, солистов филармонии и артистов Чувашского государственного академического театра. Чувашский государственный ансамбль песни и пляски выступил с новой программой — исполнил произведения чувашских и советских композиторов, русские народные песни и песни народов СССР. В дальнейшем в концертном зале регулярно будут проводиться тематические концерты и музыкально-литературные вечера».

15 ноября 1944 г., среда

Приказом № 25 от 15.11.1944 г. по 11-му стрелковому полку 83-й стрелковой дивизии Карельского фронта медалью «За отвагу» награжден помощник командира взвода 3 стрелковой роты старший сержант Васягин Александр Михайлович. При выполнении боевого задания по овладению электростанцией 28.10.1944 года он с отделением подавил огонь станкового пулемета противника, тем самим обеспечив продвижение наших подразделений.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 15 ноября 1944 г. В течение 15 ноября в Венгрии наши войска с боем овладели городом и железнодорожной станцией Ясберень, а также заняли более 50 других населенных пунктов… Болгарские войска, действуя против немцев совместно с югославскими войсками, с боем овладели на территории Югославии городом и железнодорожным узлом Скопле. В этот день «Красная Чувашия» писала:

«Обязательство возчика Андрея Чужайкина. АЛАТЫРЬ, 14 ноября. (По телефону).| В конце сентября текущего года возчик Алтышевского леспромхоза инвалид отечественной войны Андрей Чужайкин на производственно-технической конференции взял на себя социалистическое обязательство — на прикрепленной к нему лошади вывезти за сезон 2500 кубометров дров для железнодорожного транспорта. Тов. Чужайкин вывозит дрова по упрочненной кругло-лежневой дороге. За каждый рейс он кладет на вагонетку до 2,3 кубометра дров. Для подноски, погрузки и укладки дров в штабеля к нему прикреплены 3 пеших подсобных рабочих. Вместе с ними работает и сам Чужайкин. Пока вагонетка находится в пути, подсобные рабочие подготавливают дрова для следующего рейса. Благодаря такой организации труда тов. Чужайкин ежедневно доставляет из леса до 30 кубометров дров. В ответ на доклад и приказ товарища Сталина о 27-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции тов. Чужайкин обязался вывезти в течение ноября не менее 550 кубометров дров для железнодорожного транспорта. А. Наумов, директор Алтышевского леспромхоза».

16 ноября 1944 г., четверг

В этот день один из своих подвигов совершил Анатолий Семенович Казаков, уроженец поселка Урмары, командир звена 235-го штурмового авиационного полка 264-й штурмовой авиационной дивизии 5-го штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта, старший лейтенант.

Звание Героя Советского Союза присвоено ему уже после войны, 15 мая 1946 года. А в ходе военных действий он совершил более 150 успешных боевых вылетов, лично уничтожил и вывел из строя 19 танков, 2 бронемашины, 83 автомашины. В групповых воздушных боях сбил 2 немецких самолета Ю-87. После войны, до 1956 года, служил на командных должностях в ВВС.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 16 ноября 1944 г. В течение 16 ноября в Венгрии наши войска с боями овладели городом и железнодорожной станцией Ясароксаллаш, узловой железнодорожной станцией Вамошдьерк, а также заняли более 30 населенных пунктов…

17 ноября 1944 г., пятница

Медалью «За боевые заслуги» награждена Зимина Анна Матвеевна, призванная на фронт Чебоксарским горвоенкоматом. Командование 28 корпусного пушечного артиллерийского полка Ленинградского фронта отметило орудийного номера 3-й батареи красноармейца Зимину за то, что «в боях при прорыве обороны немцев на рубеже р. Нарва и при дальнейшем преследовании под сильным арт. мин. огнем противника не прекращала работать у орудия, тем самым содействовала выполнению общей боевой задачи, проявив при этом мужество и стойкость». До призыва на фронт Анна Матвеевна проживала в Чебоксарах по улице Шевченко, 52.

4-й гвардейский воздушно-десантный полк 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 17 ноября 1944 года наградил медалью «За боевые заслуги» повозочного хозяйственного отделения 3-го дивизиона гвардии ефрейтора Аристарха Никитовича Никитина из деревни Тогач Аликовского района за то, что он «в боях в районе Шандра, Песак, Карцаг своевременно в любых условиях боя доставлял пищу на огневые позиции батарей, стоящих на прямой наводке».

Санинструктор 21-го пушечного артиллерийского полка старшина Александр Михайлович Беляев из деревни Русская Сорма Аликовского района «в период боев на Карельском перешейке под огнем противника оказал первую помощь четырем раненым сержантам, произвел перевязку тяжело раненому офицеру и эвакуировал их в ближайшие медсанбаты», за что 17 ноября 1944 года и получил медаль «За боевые заслуги».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 17 ноября 1944 г. В течение 17 ноября в Венгрии наши войска с боями овладели городом и железнодорожным узлом Фюзешабонь, а также заняли несколько других населенных пунктов…

18 ноября 1944 г., суббота

В боях на территории Венгрии погиб командир расчета старшина 12-й гвардейской кавалерийской дивизии Филипп Сергеевич Кувшинов из села Комсомольское Комсомольского района. Его похоронили юго-западнее села Герембей в области Боршод.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО. Из оперативной сводки за 18 ноября 1944 г. В течение 18 ноября в Венгрии наши войска с боями заняли несколько населенных пунктов… На других участках фронта — без перемен. В этот день «Красная Чувашия» рассказала об участии работников пожарной службы республики в сборе средств на строительство танковой колонны «Пожарная охрана». Здесь же опубликована благодарственная телеграмма И. Сталина за сбор в фонд строительства колонны 12512 рублей.

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов