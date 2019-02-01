В Мурино увековечили память Никиты Бичурина

Центральному проезду города присвоили имя великого востоковеда

Как утверждают средства массовой информации Ленинградской области и Санкт-Петербурга, решение о присвоении центральному проезду города имени синолога Никиты Бичурины принято не на пустом месте.

В последние годы жизни первый русский китаевед выезжал на лето из Александро-Невской лавры в тогда еще село Мурино. Там на загородной даче своего родственника А.И. Карсунского он занимался переводами древних китайских рукописей.

С инициативой увековечения памяти известного соплеменника выступило Чувашское культурное общество Ленинградской области. Их почин поддержал Совет депутатов муниципального образования «Муринское городское поселение». Решение было принято еще в апреле, а торжества по поводу присвоения имени прошли в конференц-зале администрации города Мурина в конце октября.

С жизнью и деятельностью Никиты Бичурина гостей знакомила выставка, развернутая в фойе конференц-зала, гидом по ней выступил председатель Совета старейшин чувашского землячества Санкт-Петербурга и Ленинградской области, капитан 1 ранга запаса, доцент, кандидат военно-морских наук Виталий Арсентьевич Золотов.

Фото vk.com: Виталий Арсентьевич Золотов активно пропагандирует жизнь и деятельность ученого-китаеведа Никиты Бичурина, публикует статьи в газетах и журналах.