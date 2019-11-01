Комплекс «Дорожный пристав» за две недели работы помог вызыскать 8,5 млн рублей

Должникам перекрывают дорогу, а водителей-нарушителей стали чаще фотографировать

Вчера в Доме правительства состоялась рабочая встреча Михаила Игнатьева и руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашии, главного судебного пристава республики Анвара Закирова, сообщает пресс-служба Администрации Главы региона.

Обсуждалась работа судебных приставов по взысканию алиментов и штрафов за нарушение правил дорожного движения. Как сообщил Анвар Закиров, с начала года количество неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов сократилось на 1,5%. Сумма задолженности по исполнительным производствам о взыскании алиментов тоже снизилась, составив в среднем на одно исполнительное производство 125 тысяч рублей. По поручению Главы Чувашии проводятся совместные рейды со специалистами центров занятости по неплательщикам.

«Из общего долга, который составляет почти миллиард рублей, порядка 400 млн рублей приходится на злостных должников, которых необходимо искать, привлекать к административной, уголовной ответственности. Это примерно две с половиной тысячи граждан в Чувашской Республике, или 35-40% от общего количества должников», — рассказал главный судебный пристав.

Михаил Игнатьев в свою очередь заметил, что эти люди — безответственные родители. «Рассчитываю, что во взаимодействии с другими органами власти, органами местного самоуправления будет продолжена такая же жесткая работа», — подчеркнул Глава республики.

В ходе беседы Анвар Закиров проинформировал, что в этом году примерно на четверть выросло количество поступивших актов о взыскании штрафов в сфере дорожного движения, что связано с активным развитием системы фото– и видеофиксации нарушений ПДД.

В этом году в республике впервые была апробирована работа аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». По словам Анвара Закирова, совместные с ГИБДД рейды, которые проходили в Чебоксарах в сентябре на протяжении двух недель, показали высокую эффективность — было взыскано «живыми деньгами» около 8,5 миллиона рублей, наложен арест на 121 машину должников. Порядка 30% от этих денег ушли в бюджет республики.