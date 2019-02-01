Инвестиции в надежность и развитие

Год идет к завершению, и работы по реализации инвестиционной программы филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») — «Чувашэнерго», направленной на обеспечение качественного энергоснабжения потребителей, снижение издержек на эксплуатацию и развитие электросетевой инфраструктуры Чувашии, вышли на финишную прямую.

Общая сметная стоимость инвестпрограммы на текущий год составляет более 653 млн рублей. Энергетики акцентируют внимание на том, что энергокомпания с каждым годом наращивает объемы инвестиционных вложений. В прошлом году, к примеру, они составили 505 млн рублей. Нынче, как видим, затраты на развитие и обновление электросетевого хозяйства значительно прибавили в весе.

В приоритете — «Кугеси»…

В 2019 году энергетики продолжили масштабную реконструкцию двух подстанций в Чебоксарском районе — ПС 110/10 кВ «Кугеси» и ПС 110/35/10 кВ «Катраси». По словам начальника управления капитального строительства филиала Евгения Терентьева, это приоритетные инвестиционные проекты филиала. Первый этап работ выполнили в 2018 году, а нынче подходит к успешному завершению второй, заключительный, этап реконструкции.

— Все оборудование здесь новое, подстанцию реконструировали, можно сказать, с «чистого листа», уже на самом объекте, на ПС «Кугеси», — знакомит с выполненными работами Евгений Владимирович. — Потребление электроэнергии растет, поэтому здесь вместо двух старых трансформаторов по 10 МВА смонтированы новые силовые трансформаторы Т­1 и Т­2 общей мощностью 50 МВА. Тем самым обеспечен запас мощности для последующего подключения новых потребителей. Также установлены трансформаторы собственных нужд, шинопровод 10 кВ, смонтировано блочно­модульное здание закрытого распределительного устройства, совмещенное с общеподстанционным пунктом управления, в котором установлены панели релейной защиты, автоматики, управления и т. д.

Общая сметная стоимость реконструкции подстанции, эксплуатирующейся с 1978 года и снабжающей электричеством два с половиной десятка населенных пунктов, в которых проживает около 8,2 тыс. человек, а также множество социально значимых объектов, производственных предприятий Чебоксарского района, составляет почти 305 млн рублей. Осталось нанести последние штрихи: завершить монтаж оборудования телемеханики и связи, обустроить автодорогу, «причесать» территорию ОРУ­110 кВ и можно справлять новоселье.

Впрочем, слово «новоселье» здесь вряд ли к месту. Ведь подстанция, несмотря на столь масштабную реконструкцию, все эти два года работу ни на час не прекращала — замену оборудования проводили без отключения подачи электроэнергии. Безусловно, энергетикам такой режим работы доставлял дополнительные сложности. Сначала оставили в работе один из двух трансформаторов, второй заменили, а потом питание потребителей переключили уже на новый трансформатор — выполнение работ в два этапа в том числе связано и с этим.

…и «Катраси»

Не менее масштабные работы выполнены и на ПС «Катраси» — реализация еще одного приоритетного проекта тоже подходит к концу. Здесь стоимость реконструкции намного выше — более 392 млн рублей. Правда, эта подстанция и по размерам намного больше, поэтому «напичкать» ее всем новым, как на ПС «Кугеси», не получилось. Тем не менее масштаб работ, выполненных за два года, впечатляет. Как было и как стало — две большие, как говорят, разницы.

Смонтированы новые блочно­модульные здания ОПУ и ЗРУ с современной начинкой — средствами телемеханики и связи, комплексами микропроцессорных релейных защит, способных в режиме реального времени контролировать показатели работы всех элементов питающего центра и своевременно реагировать на нештатные изменения показателей работы оборудования. Многое, в том числе эти модули, кстати, чувашского производства. Импортозамещению «Россети» уделяют пристальное внимание, а чувашским энергетикам сам бог велел использовать продукцию местных производителей — предприятия электротехнического кластера благо рядом.

«Катраси» тоже солидно прибавила в мощи: на смену двум силовым трансформаторам мощностью по 10 МВА пришли новые «шестнадцатитысячники» — общая мощность Т­1 и Т­2 теперь составляет 32 МВА. Энергетики с гордостью показывают новые баковые элегазовые выключатели. Они заменили старые масляные — громоздкие, по девять тонн масла в каждом.

— Масло со временем разлагается, его периодически нужно менять — хлопот немало, а в новых выключателях функцию изоляционного материала, который гасит дугу для отключения больших токов во время коротких замыканий, выполняет элегаз, обладающий способностью быстрого восстановления после исчезновения дугового разряда. И таких выключателей на ПС «Кугеси» и «Катраси» теперь не один десяток — они способствуют серьезному увеличению межремонтных сроков, на порядок снижают затраты на эксплуатацию объектов, — доступно объяснили энергетики.

Помимо экономичности и эффективности элегазовые выключатели еще и более экологичные, чем масляные. А повышение надежности энергоснабжения потребители, запитанные от «Катраси», обещают в филиале «Чувашэнерго», почувствуют обязательно и совсем скоро — ввод в эксплуатацию обновленной ПС, как и «Кугеси», станет для них хорошим подарком от энергетиков к Новому году. А их, потребителей, — почти четыре десятка населенных пунктов Чебоксарского района — тысячи бытовых абонентов. Через «Катраси» также резервируется электроснабжение некоторых подстанций, питающих столицу республики. Отсюда электроэнергия поступает и в дома части жителей Горномарийского района Марий Эл.

Полку потребителей все прибывает

Не реконструкцией единой. «Поток заявок на технологическое присоединение от жителей республики не иссякает, наоборот, только увеличивается», — продолжает Евгений Терентьев. Технологическое присоединение новых потребителей — тоже одна из составляющих инвестиционной программы энергокомпании и является одним из приоритетных направлений деятельности филиала. В январе — сентябре текущего года заключено почти 1,9 тыс. договоров на технологическое присоединение к сетям филиала «Чувашэнерго» — на общую мощность более 35,6 тыс. кВт. Энергетики своевременно и качественно удовлетворяют растущий объем заявок, способствуя повышению качества электроснабжения потребителей в республике.

Большинство новых потребителей — бытовые абоненты. Но есть и промышленные предприятия, фермерские хозяйства и т. д. Совсем недавно, к примеру, филиал осуществил техприсоединение объектов электросетевого хозяйства, предназначенных для электроснабжения резидентов нового индустриального парка г. Канаша. Индустриальный парк электроэнергией будет обеспечиваться от отдельной подстанции 110/10 кВ «Хучель» с двумя трансформаторами по 25 МВА. Заказчиком строительства энергообъекта, а также заявителем техприсоединения является администрация моногорода. Обслуживание ПС и отпайки 110 кВ возьмет на себя «Чувашэнерго».

Кстати, энергетики большое внимание уделяют повышению удобства предоставляемых услуг. Теперь для получения услуги технологического присоединения объектов с объемом потребления электроэнергии до 150 кВт посещение офисов обслуживания потребителей необязательно. Заявки принимают и в электронном виде — через «Личный кабинет» на сайте компании www.mrsk­volgi.ru.