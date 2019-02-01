Что делать, если квартиру продали, а выселяться не спешат

Переход права собственности на квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права пользования ею членами семьи прежнего собственника.

После сделки (продажи, дарения) собственник и члены его семьи должны выполнить условия договора и сняться с регистрационного учета. Бывает, что человек, продав квартиру, остается жить в ней, так сказать, на «птичьих правах». Однако никакие устные договоренности между продавцом и покупателем, дарителем и одаряемым не гарантируют право проживания прежнему собственнику и членам его семьи.

Такая история произошла в жизни продавца Зинаиды Гусевой (персональные данные изменены) и членов ее семьи. Они отказались сняться с учета и освободить квартиру в установленный договором срок. В итоге покупатель Иван Соколовский был вынужден обратиться в суд с иском о признании ответчиков утратившими право пользования квартирой и об их выселении.

Бывшие собственники иск не признали и обратились со встречным иском о признании договора купли-продажи недействительным. И привели аргументы — мол, Соколовский приобрел их квартиру по договору купли-продажи в счет погашения перед ним долга третьего лица (сына Гусевой) и не по действительной ее стоимости, деньги прежняя собственница от продавца не получала. Удовлетворяя исковые требования истца и отказывая во встречных требованиях ответчиков, суды первой и апелляционной инстанций указали, что договор содержит все необходимые существенные условия, и ответчица Гусева, подписывая его, выразила свое волеизъявление на отчуждение помещения в пользу Соколовского. Доказательств, свидетельствующих о том, что сделка носит притворный характер, не представлено.

Доводы о том, что Гусева не получила от истца деньги за проданную квартиру, не влекут отмену обжалуемого решения суда, поскольку неисполнение покупателем обязательства по договору в части оплаты само по себе не является основанием для признания сделки недействительной.

Управление Росреестра по Чувашии обращает внимание, что граждане, заключающие договоры купли-продажи, должны осознавать последствия отчуждения имущества, в том числе выселение бывшего правообладателя и членов его семьи из жилого помещения. А для обеспечения возврата долга необходимо заключать не договор купли-продажи, а договор ипотеки (залога), поскольку в этом случае собственность на квартиру сохраняется, а обращение взыскания и реализации заложенной недвижимости в счет погашения обеспеченного таким залогом долга осуществляется по решению суда.