Будут ли востребованы школы и детские площадки

Сельская математика: число многодетных умножить на три

Очередное заседание Комитета Госсовета Чувашии по бюджету, финансам и налогам выдалось необычным. Дело в том, что было оно выездным и прошло в Цивильском районе. И прежде чем обсудить ход реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», народные избранники посетили пару сельских школ. Проверили на практике, как проект воплощается в жизнь.

…В Чиричкасинской основной общеобразовательной школе Цивильского района — по-домашнему уютно. Цветы, занавески на окнах, стол для настольного тенниса в холле, небольшие коридоры и классы. Часть помещений первого этажа отгорожена — здесь оборудовали мини-детский сад. Ребят немного, всего шестеро, поэтому дошкольников собрали в одну группу «Аленушка»: и это лучше, чем возить своих детей куда-то далеко.

«Я тут сама когда-то училась», — улыбнулась завуч школы Татьяна Павлова, провожая гостей в класс, где одновременно занимаются второклассники и третьеклассники. Такой же класс-комплект у первоклашек и четвероклассников, а вот остальные учатся по параллелям. Самый большой по численности и по возрасту класс — девятый, здесь числится восемнадцать учеников. Всего в школе 89 ребят, не считая садиковцев.

Небольшая численность детей никого не смущает, тем более что региональный проект «Успех каждого ребенка» подразумевает равенство городских и сельских школьников как в создании условий для учебы, так и в обеспечении их дополнительными занятиями.

Чиричкасинская школа получила в этом году новый автобус, а также был капитально отремонтирован спортивный зал. Полностью заменили полы, электропроводку, установили новые светильники, пластиковые окна с защитными сетками и даже обустроили отдельные раздевалки и душевые для девочек и мальчиков. «Теперь у детей больше настроения заниматься», — подчеркнул школьный учитель физкультуры Вячеслав Степанов, приглашая заглянуть в прилегающее помещение — мини-тренажерный зал с беговой дорожкой, велотренажером и штангой. Задорное настроение педагога передалось и депутатам Госсовета — один из них легко подтянулся раз двадцать, второй — прыгнул, пусть и не совсем правильно, через козла. Народные избранники тщательно осмотрели спортзал, а председатель Контрольно-счетной палаты Чувашии Светлана Аристова уточнила: «Зал отремонтировали, а крыша не течет?», на что получила отрицательный ответ.

Цифры: 150 спортзалов сельских школ отремонтировано в 2014-2018 гг. в Чувашии, на что направлено 136,5 млн рублей из федерального и 9,9 млн рублей из республиканского бюджета.

Уже направляясь к автобусу, гости заглянули в класс, где школьники с энтузиазмом играли в шахматы. Выяснилось, что шахматные баталии проводятся в счет третьего урока физкультуры. Мальчишки и девчонки с интересом постигают эту науку, и у последних пока получается лучше. Вот только инвентарь — доски и сами шахматы — нуждается в обновлении.

Еще в одном сельском учебном заведении, Михайловской основной общеобразовательной школе имени А. Александрова Цивильского района, тоже по-домашнему уютно. С расписными стенами в коридоре и запахом пирогов из столовой, где учеников кормят совсем как дома. Сюда, как выразился директор Владимир Андреев, «вложились немало» — сначала в 2003 году переоборудовали котельную, затем починили крышу, а в нынешнем году здесь тоже капитально отремонтировали спортзал. На средства из республиканского бюджета в зале покрасили стены и полы, установили душевые поддоны, раковины для мытья рук, провели канализацию, покрыли плиткой полы в прилегающих помещениях.

«О! Не только у нас комитет!» — порадовались народные избранники, разглядев на доске объявлений листочек с именами членов школьного комитета физкультуры. «От того, что видит ученик, во многом зависит уровень его развития», — порадовавшись за сельских ребят, подчеркнула депутат Инна Исаева.

Неподалеку от школы гости увидели новенькую детскую площадку, после открытия ставшую местом проведения уроков физкультуры для младшеклассников. В этот час под присмотром своей учительницы Елены Рыбкиной здесь как раз резвились четвероклашки. Появилась площадка в рамках программы «Развитие сельских территорий», и сегодня сельчане могут заниматься тут на турниках и уличных тренажерах, играть в волейбол, баскетбол… «В поселке Молодежный в полутора километрах отсюда выделили сто пятьдесят участков многодетным семьям, сто пятьдесят умножить на три ребенка у одних родителей — будет очень много», — рассуждал вслух глава Михайловского сельского поселения Геннадий Николаев, говоря о востребованности подобных объектов у местных жителей. «Лишь бы оправдалась ваша математика, — заметили в ответ депутаты. — Самое плохое, когда бюджетные деньги выделяются, а люди не идут».

«Мы убедились, что деньги, выделяемые государством, осваиваются хорошо», — подвел черту своеобразной экскурсии председатель Комитета Госсовета по бюджету, финансам и налогам Юрий Кислов, особенно порадовавшись за мальчишку, который на вопрос «Будешь олимпийским чемпионом?» уверенно заявил: «Буду!».

Подсчитали спортзалы

Более тщательно ход реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» депутаты обсудили позже, в сельском клубе, причем пригласили на заседание и гостей — магистрантов РАНХиГС. Замминистра образования и молодежной политики Чувашии Алексей Гурьев рассказал собравшимся, что за прошедшие пять лет в республике отремонтировано 150 спортивных залов сельских школ, а в этом году обновят еще 29 залов (на что выделено 28 млн рублей федеральных средств и по 901 тыс. республиканских и местных). Проект продолжится, захватив в том числе и малые города, в 2020-2022 годах на его реализацию будет выделено 74 млн руб.

Средства, выделенные на создание благоприятных условий для развития детей, в муниципалитете расходуются эффективно, отметила Светлана Аристова и подчеркнула: директорам школ при участии в программе нужно учитывать общее состояние зданий школ, чтобы, к примеру, капремонт не приходилось переделывать еще раз из-за протекшей крыши.

Заместитель главы администрации Цивильского района Алла Волчкова добавила ложку дегтя, подняв тему дефицита педагогических кадров — так, за четыре года в районе не появилось ни одного нового учителя физкультуры. И есть одна школа, в которой спортзала нет вообще.

Такие мероприятия нужны хотя бы для того, чтобы законодательная власть была в курсе проблем на местах, отметил Юрий Кислов. «Уверен, наша совместная работа даст толчок для дальнейшего развития района», — подвел парламентарий итоги заседания.

Фото Джульетты Федоровой: В Михайловском сельском поселении чтят память чувашского поэта Михаила Сеспеля и казахского поэта Джубана Мулдагалиева. Их бюсты установлены перед местным клубом.