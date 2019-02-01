Операторы связи провели совместную тренировку по восстановлению сетей при ЧС

В Моргаушском районе представители аварийно-ремонтных служб «Вымпелком», «МТС», «МегаФон», «Т2 Мобайл» и «Ростелеком» провели тренировку по восстановлению сетей связи и проверку готовности оборудования к угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Координировало учения Мининформполитики Чувашии.

Штаб учений расположился в деревне Шомиково. Сотрудник отдела информационной безопасности Мининформполитики Чувашии обозначил перед связистами поставленные задачи. Ремонтным бригадам предстояло отработать алгоритм действий при возникновении ЧС, а также исключить возможные недостатки.

Согласно легенде, продолжительные дожди, шквалистый ветер и крупный град вызвали обрушение опор линий электропередач. Последовавший за этим скачок напряжения привел к полному отключению сетей связи.

Все бригады успешно справились с поставленной задачей по восстановлению работоспособности сетей связи.

Завершилось мероприятие обсуждением возникших в ходе проведения учения вопросов.

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