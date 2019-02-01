Уникальные операции по установке кардиодефибрилляторов в Чувашии встают на поток

В Республиканском кардиологическом диспансере операции по установке кардиовертера-дефибриллятора теряют свою уникальность и встают на поток. Теперь пациенты, которым приходилось выезжать в федеральные клиники для установки такого аппарата, будут оперироваться в Чувашии. Всего необходимость в подобном лечении возникает ежегодно у 5-7 человек.

Этот аппарат не просто восстанавливает ритм сердца, но и запускает его при внезапной остановке. Срыв ритма, при котором человек погибает, может случиться в любой момент, угадать его нельзя, а таблетки далеко не всегда помогают. «Скорая» же в таком случае доехать просто не успевает, счет идет на секунды. И поэтому операция по имплантации прибора, следящего за работой сердечной мышцы – это жизненная необходимость. При возникновении угрозы остановки сердца прибор выдает разряд, у человека может возникнуть чувство дискомфорта, иногда даже болезненное, которое быстро проходит. Но не исключено, что в такой момент имплантируемый дефибриллятор спас ему жизнь, выполнив свою работу.

После установки кардиовертера-дефибриллятора, по словам сердечно-сосудистого хирурга Михаила Протасова, пациенты могут пользоваться бытовой электроникой и водить автомобиль, но при этом им нужно систематически проходить осмотр у лечащего доктора.

Кроме таких пока еще уникальных аппаратов в кардиоцентре ежегодно устанавливают и заменяют 350 обычных кардиостимуляторов или, как их еще называют «искусственных водителей ритма». Эту операцию пациенты сегодня воспринимают как рядовую, хотя она требует от кардиохирургов больших знаний и опыта. Такие операции проводятся по ОМС, в отличие от ультразвуковой абляции – когда кардиохирурги, чтобы спасти больного от неправильных сокращений сердца, вынуждены устраивать искусственный микроинфаркт в патологической точке сердца. Эта медицинская помощь считается высокотехнологичной, но, как и предыдущие две, для пациента она бесплатна.

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