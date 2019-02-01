Евгения Захарченко из Чувашии вошла в число сильнейших борцов

Воспитанница чувашской школы женской вольной борьбы Евгения Захарченко выиграла бронзовую медаль юниорского первенства мира в Будапеште. Соревнования борцов в возрасте до 23 лет завершились в столице Венгрии.

Мастер спорта России международного класса, Евгения выступала в весовой категории до 72 кг. Вместе с ней на третью ступень пьедестала почета поднялась спортсменка из Японии Мей Шидо. «Золото» в этом весе у кубинки Милиамис де ла Каридад Марин Потрийе, «серебро» — за китаянкой Ксяокиан Ванг. Достойный результат показала еще одна представительница Чувашии, мастер спорта России международного класса Мария Кузнецова. В весовой категории до 62 кг она замкнула пятерку сильнейших.

Мария Токарева