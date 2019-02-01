Т Плюс предложила эффективный механизм для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения Чебоксар

Филиал «Т Плюс» – «Марий Эл и Чувашии» вынес предложение по привлечению инвестиций в развитие теплоснабжения Чебоксар. Инициатива компании по использованию механизмов государственно-частного партнерства в рамках актуализации схемы теплоснабжения города получила одобрение властей и жителей региона.

Предложения энергетиков были озвучены на публичных слушаниях по проекту схемы теплоснабжения города на период с 2020-2035 гг. в администрации г.Чебоксар. Мероприятие состоялось при участии представителей администрации муниципалитета, ресурсоснабжающих организаций, предприятий и учреждений, а также жителей столицы Чувашии.

«Город Чебоксары активно застраивается, появляются новые микрорайоны, увеличивается теплопотребление, а значит, все эти изменения находят отражение в актуализированной схеме теплоснабжения, — отметил директор Филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» Сергей Ушаков. – В данный проект наша компания внесла предложения о необходимости применения механизмов государственно-частного партнерства в целях привлечения инвестиций в систему теплоснабжения города для повышения надежности, качества теплоснабжения и энергетической эффективности, которые были одобрены».

В результате слушаний собраны предложения и замечания по актуализации схемы теплоснабжения от всех участников. Сейчас они находятся на рассмотрении у главы администрации города Алексея Ладыкова. После утверждения проект будет направлен на утверждение в Министерство энергетики Российской Федерации.

Напомним, разработка схемы теплоснабжения г. Чебоксары осуществляется в соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и должна быть соотнесена с генеральным планом развития города.

Документ определяет направления развития теплоснабжения на территории муниципалитета на 15-летний период. Утвержденная схема теплоснабжения станет обоснованием для разработки проектной документации объектов теплоснабжения, рекомендаций для перекладки, ремонта и замены теплосетей, очередности обновления теплового оборудования, реконструкции котельных и т.п.