Михаил Игнатьев побывал с рабочим визитом в Алатыре

Вчера Михаил Игнатьев в рамках рабочего визита в город Алатырь ознакомился с качеством выполненных работ на объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Михаил Игнатьев побывал на улице Грибоедова, где в этом году отремонтирован участок автодороги протяженностью 0,7 км, а также проинспектировал новую дорогу, ведущую к индустриальному парку Алатыря. Ее строительство было начато в 2018 году и осуществлялось в два этапа. В текущем году велись работы по строительству подъездных путей на участке по улице Кленовая.

Руководитель республики обратил внимание местных властей на необходимость благоустройства прилегающей территории, ее расчистку от бесхозных или неузаконенных построек. Он также заметил, что в городе необходимо модернизировать уличное освещение.

В Дорожном фонде Чувашии на дорожное хозяйство Алатыря в 2019 году предусмотрено 105,8 млн рублей. На ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий в границах городского округа направлено 60 млн рублей. Проведен ремонт участков автодорог по улицам Московская, Сурский тракт, Грибоедова и Юбилейная, а также семи дворовых территорий многоквартирных домов.

Также Глава республики проверил, как местными властями ведется работа по благоустройству дворовых территорий, ознакомился с ходом ремонта детской поликлиники БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии, проводимого в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Подробности – в ближайшем номере газеты.