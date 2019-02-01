Жителям села станет доступна ипотека под 3% на срок до 25 лет

С 1 января 2020 года стартует программа ипотечного кредитования на беспрецедентно выгодных условиях. Об этом сказал Глава республики Михаил Игнатьев на состоявшемся во вторник еженедельном правительственном совещании.

По этой программе можно получить ипотечный займ под 3% со сроком погашения до 25 лет, а первоначальный взнос составит 10%. Таких льготных условий никогда ранее не было, подчеркнул Глава. Данная программа – очередной шаг в создании надлежащих социальных условий на селе, закреплении молодежи. Было дано поручение профильным министрам плотно сотрудничать с банковскими структурами по данной теме. Подготовительная работа должна быть проведена в ближайшие полтора месяца. Как сообщила директор Чувашского филиала АО «Россельхозбанк» Ирина Письменская, уже 1 января банк станет выдавать такие кредиты.

Руководитель региона отметил, что данная программа даст толчок индивидуальному жилищному строительству. В республике имеется достаточно земли для этого, 2,8 тыс. гектаров сельхозземель переведены в границы населенных пунктов. «А освоена территория лишь на 10-20 процентов, — отметил Глава. – Площади, где строительство не ведется, по приемлемым ценам надо изымать и передавать другим предпринимателям, кто будет заниматься комплексной компактной застройкой», — сказал Михаил Игнатьев. Данная программа – хорошее подспорье и для многодетных семей, получивших участки под строительство.