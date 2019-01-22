Село развивают инвестиции и трудолюбие людей

Наш корреспондент беседует с вице-премьером — министром сельского хозяйства Чувашии Сергеем Артамоновым

— Сергей Геннадьевич! Цыплят по осени считают… Давайте подведем предварительные итоги сельскохозяйственного года.

— Индекс производства сельхозпродукции в республике за минувшие девять месяцев составил 101,2 процента, по итогам года ожидается не ниже. Валовой сбор зерна около 700 тысяч тонн. Такого урожая не было последние четверть века. Картофеля собрали 479 тысяч тонн — рост на 20 процентов. А сбор хмеля увеличился на 42 процента.

В основе увеличения «валовки» — существенный прирост урожайности. Зерновые нынче дали 27,7 центнера с гектара — на 14,4 процента выше, второй хлеб — 266 центнеров, что больше на 47,9 процента. И овощи выросли значительно. Порадовал наш хмель — с гектара вышло в среднем почти 17 центнеров шишек против 12,3 центнера в прошлом году. А ведь год выдался непростым… Нагрузка и затраты в весеннюю посевную оказались, можно сказать, двойными из-за того, что пришлось пересевать большие площади погибших озимых культур.

Но надо отдать должное достаточно благоприятным погодным условиям. Прибавка по картофелю удалась только за счет урожайности. Площади под ним снизились на тысячу гектаров, хотя отрасль для республики является одной из ведущих. Но и весьма рискованной: нет урожая — убыток, есть хороший урожай — нет цены… У кого нет надежных хранилищ — надо успеть продать клубни сейчас, а у кого есть — по весне поимеют выгоду. Давно ведутся разговоры о переработке клубней, кооператив из Аликовского района уже реализует проект по первичной переработке. Есть все, чтобы развивать отрасль, прежде всего база сортообновления, чтобы не зависеть от импортных семян. Открыт селекционно-семенной центр в Комсомольском, где строятся теплицы для выращивания мини-клубней. Это позволит производить до 5 тысяч тонн элитных семян в год. Недавно из республиканского бюджета на развитие элитного семеноводства по растениеводству в целом дополнительно выделено 79,6 миллиона рублей.

СПРАВКА «СЧ» По распаханности сельхозугодий Чувашия на первом месте в ПФО. Она составляет 80% против 67,8% по округу и 58,8% по стране. В расчете на 100 гектаров угодий республика занимает первое место в ПФО по производству картофеля, второе — овощей и молока, третье — зерновых культур и мяса.

— Как дела в животноводстве?

— Мяса за девять месяцев произведено 89 процентов от прошлогоднего. Но по итогам года должны выйти на прирост в 1,2 процента, произведя 125 тысяч тонн против 123,5 тысячи в 2018-м. Еще не так давно тянул вниз «Чувашский бройлер», но дела там налаживаются. Новый владелец у другого мясного производителя — «Юрмы», есть все предпосылки для наращивания производства продукции и здесь. А также для решения экологических проблем — речь о ликвидации запаха от предприятия путем строительства специального завода по переработке помета в органическое удобрение. Проект уже реализуется, приобретается оборудование, выдаются заключения. Инвестор также намерен удвоить выпуск продукции на Алатырском комбикормовом заводе, достроить несколько птичников на основной площадке. А главное — увеличить переработку птицеводческой продукции, что даст не менее 300 новых рабочих мест.

Молока за девять месяцев произведено 329 тысяч тонн — на полпроцента больше прошлогоднего, но за год рост должен составить 1 процент. Не сильно заметное увеличение — от снижения в личном секторе, что необходимо восполнять за счет крупных товаропроизводителей. За счет них пока не снижается, а даже выросло на полпроцента и поголовье КРС. Но коров в целом стало меньше на 1,7 процента. А вот поголовье свиней немного выросло.

64 процента молока приходится на частников, что не может не радовать — значит, народ на селе еще живет, работает… Для сравнения: в Кировской области на личных подворьях получают лишь 5 процентов всего молока, в Мордовии — примерно так же. Основная надежда у нас — на повышение продуктивности буренок, в первую очередь — улучшением племенной работы. Стоит задача довести до 2024 года долю поголовья племенного скота с 36 до 42 процентов.

С этого года появилась возможность существенно увеличить компенсацию прямых затрат в животноводческой отрасли, особенно при реализации проектов дороже 400 миллионов рублей. При правильном подходе производитель может получить восполнение до 70 процентов от стоимости проекта. Никогда еще такой поддержки не было. Но сдерживает высокая закредитованность сельхозпроизводителей, и наша задача — в ближайшее время помочь им преодолеть эту кабалу.

СПРАВКА «СЧ» Общая сумма господдержки АПК Чувашии на год 2,4 млрд рублей, из них до аграриев доведено 1,7 млрд рублей. Гранты получили 30 начинающих фермеров, 10 семейных ферм, 24 главы КФХ, 3 кооператива.

— Не могу не спросить о китайском проекте. Как идет его реализация с учетом известных препон, неприятия некоторыми активистами?

— Напомню, общая сумма инвестиций по этому проекту 10 миллиардов рублей. В Порецком районе инвесторы взяли в аренду 5000 гектаров. На 4000 гектарах проведена расчистка от древесной растительности, в том числе на 2500 гектарах проведена рекультивация. Часть площадей весной были засеяны, с них собрано 50 тонн зерна, заготовлено 300 тонн сенажа.На территории соседнего Шумерлинского района инвесторы планируют использовать 10 тысяч гектаров для расширения кормовой базы. 2000 гектаров уже взяты в субаренду.

Скажу откровенно: нас пока не устраивает качество работы по расчистке участков, распашке и вовлечению в оборот земель. Компания не имеет собственной техники, а постоянно надеяться на помощь других хозяйств не стоит — они пока у себя не уберут, не будут помогать. А инвесторы говорят, что техникой они займутся лишь когда у них сложится полная картина проектов… Сейчас они просят 10 тысяч гектаров, но мы поставили условие: пока не реализуют первый этап, то есть не обработают земли, уже взятые в аренду, о расширении площадей речи быть не может.

Строительство молочного завода, которое встречает наиболее острое неприятие… Мы не делим инвестиции на китайские, немецкие, вьетнамские, татарские, нам важны сами инвестиции. В первую очередь надо повышать доходы работников бюджетной сферы, что возможно лишь при развитии экономики. Есть задача: средняя зарплата учителей, врачей, работников детских учреждений должна быть не ниже зарплаты в экономике.

А она может развиваться только при хороших инвестициях, в том числе в АПК. Не будет расти зарплата в сельском хозяйстве — трудно ожидать ее роста в социальной сфере. У нас есть избыточное молочное сырье, значит, требуется увеличение перерабатывающих мощностей. В итоге — должны расти закупочные цены на молоко, в том числе у населения.

СПРАВКА «СЧ» На 2019 год в АПК республики запланировано реализовать 269?инвестиционных проектов на общую сумму 5,9 млрд рублей с созданием 383 новых рабочих мест. На 17 октября реализовано 180 проектов на сумму 1,2 млрд рублей. Наиболее крупный из них — строительство тепличного комплекса «Новочебоксарский», пуск которого состоится 1 ноября.

— Наблюдаются ли заметные подвижки в решении острой кадровой проблемы в АПК?

— Еще недавно в сельхозакадемии даже бюджетные места не всегда заполнялись. В нынешнем году конкурс доходил до шести человек на место. Свое слово тут сказали открытые при школах во всех районах агроклассы — приток абитуриентов оттуда вырос вдвое. Это значит, что за сельхозобразованием в академию они идут осознанно, а не абы как получить диплом. И многие новоиспеченные агрономы, зоотехники тоже с желанием идут на село.

На днях встречался с некоторыми: один третий год работает руководителем хозяйства с заработком до 150 тысяч рублей в напряженный период весенне-полевых работ и уборки урожая, другая — агроном — также с доходом 100 тысяч…

— На прошедшей Всероссийской выставке «Золотая осень-2019» шла речь о ряде новшеств в различных направлениях аграрной политики. В частности, в социальном обустройстве села…

Чувашия – традиционный участник «Золотой осени». Мы показали на выставке все, чем гордится агропромышленный комплекс республики. Чувашский край славится хмелем, пивом, шыртаном, различными мясными и молочными деликатесами, кондитерскими изделиями, все это достойно показали на выставке.

— Прежняя программа устойчивого развития территорий плавно перетекла в программу комплексного развития сельских территорий. Финансовая господдержка АПК страны на эти цели в следующем году увеличивается вдвое. Наша задача — готовить проекты, выигрывать конкурсы и строить объекты, причем комплексно. Нам уже выделено 75 миллионов рублей, которые будут распределены по районам на разработку проектов.

Один из новых инструментов социального развития — льготная сельская ипотека. Она предусматривает кредиты на строительство или приобретение жилья по ставке не менее 0,1 процента и не более 3 процентов годовых. Думаем, это поможет не только удержать молодежь на селе, но и привлечь горожан в село.

Что касается социальных итогов — в нынешнем году должно быть реализовано 623 проекта инициативного бюджетирования. На это направлено более 387 миллионов рублей, в том числе из республиканского бюджета — 253,7 миллиона. На сегодня реализовано 462 проекта. На следующий год ожидается заявок вдвое больше, главы районов уже сейчас «пугают» этим. Но это хорошо, значит, люди на селе хотят жить достойно, в том числе прилагая собственные усилия и средства.

А всего за последние 5 лет в развитие села вложено свыше 10 млрд рублей. Построено 205 ФАПов, 30 школ и детсадов, 17 сельских клубов, 275 объектов комплексного обустройства населенных пунктов, 600 км автодорог, 6000 сельских семей улучшили жилищные условия.

В заключение хочу поздравить тружеников села с праздником. Спасибо руководителям хозяйств, главам администраций с их командами, всем рядовым земледельцам и животноводам за их трудолюбие, мастерство, терпение.