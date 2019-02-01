В Цивильском районе школьники на уроках «строят» дома

Помогает им в этом любимый учитель

Чем занимаются школьники на уроках технологии? Азы шитья и кулинарии — для девочек, столярного дела — для мальчиков. В Булдеевской средней школе Цивильского района примерно то же самое, но главное — школьники под руководством учителя технологии Юрия Шумилова вникают в тонкости профессионального домостроения.

В мастерской — верстаки образца 1970-1980 годов, они с той поры, когда Юрий Серафимович сам учился в этой школе. И большие макеты домов — деревянных, кирпичных, с резными крылечками и подземными гаражами.

Идея создавать копии домов пришла в годы учебы в Чебоксарском педагогическом училище. «Черчение преподавал Сергей Леонидович Дашков. И хотя у нас было не строительное направление, требовал, чтобы мы создавали настоящие строительные проекты, строго спрашивал», — с благодарностью вспоминает сельский учитель. Когда сам он нацелился на высшее образование, выбрал технолого-экономический факультет Чувашского педуниверситета. Дипломную работу решил писать по технологическому макетированию жилого дома. Долго не мог найти руководителя, преподаватели отказывались — дескать, тема какая-то бесперспективная, ну что тут нового можно сказать. Но упрямому студенту удалось доказать, что и в обыденных вещах таятся открытия. Защитился на отлично.

Основываясь на полученных знаниях, построил собственный дом и начал учить этому своих воспитанников. «Все наши макеты — технологические. От архитектурных они отличаются тем, что привлекательны не только внешне, по ним можно проследить строительство дома, начиная с фундамента», — поясняет Юрий Серафимович, снимая крышу и первый этаж с макета. Перед нами в подробностях цокольный этаж коттеджа — с гаражом, баней-сауной и двумя кладовками, холодной и теплой. «Этот этаж — из фундаментных блоков, тут видно, как они заполняются, как с перевязкой укладываются и как утепляются, — Юрий Серафимович отгибает «слоеный пирог» обшивки. — А вот в бане, обратите внимание, теплоизоляция уже другая, чтобы стены не гнили».

«В вашем кружке только мальчики?» — уточняю я. «И девочек немало, — говорит Юрий Серафимович. — Причем они успешнее». Тот макет коттеджного дома разработан и выполнен 11 лет назад девятиклассницей Настей Мочаловой вместе с семиклассником Сергеем Смеловым. На республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии в 2009 году эта работа удостоилась второго места.

Каждый проект начинается с чертежей и расчетов, которые дети делают, руководствуясь настоящими СНиПами. На бревна, понятно, идут хорошо оструганные деревянные рейки, гофрированный картон прекрасно имитирует профнастил, фольга — практически тот же «взрослый» отражатель тепла, эффект кирпичной кладки достигается с помощью пенопласта, обклеенного бумагой с напечатанными прямоугольниками.

Поликарбонатная крыша венчает макет под названием «Оазис в доме». Его авторы — тогда еще девятиклассница Виолетта Аниферова и восьмиклассница Вера Емельянова от технологического проектирования перешли к дизайну, установив в мансарде горшечные растения (наперсток, проволока, крупинки пенопласта) и миниатюрные скамеечки, собственноручно выпиленные лобзиком. Оконный проем прикрыли яркими полосатыми шторами. Кажется, это жилье сошло с картинки путеводителя по Испании или Греции.

Рядом — дом уже с другим «настроением». Возле резного крылечка — сугробы ватного снега, крыша тоже «заметена». А между морозными узорами на окне, кажется, вот-вот мелькнут испуганные глаза Кая, завороженного Снежной королевой… Этот технологический проект Виолетта в соавторстве с Димой Шумиловым, средним сыном Юрия Серафимовича, так и назвали «Сказочный дом». А «морозное» окно появилось нечаянно: капля канцелярского штриха, используемого в качестве клея, упала на пластик, но девочка не стала ее вытирать, а художественно размазала. Снимаем крышу с макета и попадаем из сказки в строгий проектировочный мир. Вот межкомнатные перекрытия, двери, печка. Тут же сложенный вчетверо листок — профессиональный чертеж деревенского дома с печным отоплением.

Со своими макетами ученики Юрия Серафимовича объездили окрестные области и республики, принимая участие в олимпиадах и конкурсах, даже в студенческих. И всегда входили в тройку победителей. Пухлая папка с грамотами и дипломами из Йошкар-Олы, Ульяновска, ну и, конечно, Чебоксар — тому свидетельство.

Макеты домов мастерятся в кружке «Оч. Умелые руки», а на уроках — азы технологического проектирования и изготовление полезных вещей. Даниил Петров из 8-го класса благодаря школьным навыкам сделал банную скамейку. Родители довольны. Его одноклассница Карина Верховская порадовала семью стулом. Не обычным, а низеньким, незаменимым в огороде при сортировке лука или картошки. В планах — очередная вешалка-плечики для дома. «Не хочется покупать, если сама умеешь делать», — резонно замечает она. Девятиклассница, волейболистка Анастасия Петренко под чутким руководством Юрия Серафимовича изготовила табло для ведения счета в волейбольном матче. Дома она соорудила подобие верстака, обзавелась необходимыми инструментами и по надобности то скворечник смастерит, то кормушку в стойло для коровы, то полы починит в хлеву, заменит прогнившие доски.

…Связывать свое будущее с архитектурой или строительством собираются далеко не все нынешние ученики. Из выпускников, чьими руками сделаны макеты — победители конкурсов, по строительной стезе пошел лишь один. Трое сыновей Шумилова хоть и увлекались в школьные годы макетированием (копия кирпичного дома, созданная Дмитрием, даже воплощена в реальность), тоже выбрали иные профессии. Но все они безоговорочно согласны с учителем, который уверен: «Чтобы выполнить добротный технологический макет, нужны усидчивость, целеустремленность, кропотливый труд. Эти качества не помешают и медику, и конструктору, и связисту».

Ученики Юрия Серафимовича всегда в поиске. В нынешнем году восьмиклассники подсказали идею: создать более совершенный нуклеусный улей (для молодых малочисленных семей, которым сложно зимовать). Сам пчелиный домик остается деревянным, а снаружи — эксклюзивная обшивка, которая поддерживает температуру. Юные новаторы вместе с учителем уже набросали чертежи и подбирают материалы.

Фото Максима Васильева: Восьмиклассник Коля Теняков вместе с учителем Юрием Шумиловым размечает заготовку для нуклеусного улья.