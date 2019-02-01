Сроки сдачи новых корпусов Атратского психоневрологического интерната переносятся в очередной раз

Строители испытывают терпение заказчиков

Красная лента торжественной сдачи объекта на снимке должна быть разрезана уже через три недели. Но реально это произойдет месяцев через восемь — сроки ввода новых корпуса и столовой Атратского психоневрологического интерната в очередной раз переносятся.

Расположенному в этом лесном селе Алатырского района заведению уже 57 лет. Первоначально интернат был обычным домом для престарелых и инвалидов и находился близ села Междуречье. Потом его перебазировали в Атрать, где в 1979 году он получил свой нынешний статус специализированного социального учреждения для проживания и обслуживания инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями. Находится интернат в ведении Министерства труда и социальной защиты населения Чувашии.

Нуждаемость в данной услуге в республике достаточно высока, поэтому в 2005 году в Атратском ПНИ был построен современный спальный корпус на 150 мест. А в 2018 году началось строительство еще одного корпуса на 158 мест и двухэтажной столовой на 294 места. По данным начальника отдела по делам ветеранов, инвалидов и социального обслуживания населения Минтруда Елены Зайцевой, с вводом еще одного спального помещения практически полностью должна быть удовлетворена потребность в данной услуге в целом по республике, а с пуском новой столовой пациенты смогут питаться в одну смену вместо нынешней «трехсменки».

Аукцион на данный объект выиграло ООО «Союзстройинвест» во главе с директором Эдуардом Резяповым. Как свидетельствуют директор интерната Олег Гудов и заместитель министра труда и социальной защиты Алина Кузнецова, практически с первых дней работы наметилось отставание от графика, ставшее вскоре хроническим. Спустя десять месяцев, в июне 2019 года, работы по столовой оказались выполненными лишь на 17%, по спальному корпусу — на 10%. Что и неудивительно — в иные дни на площадке было по два–три человека, работы выполнялись без применения специальной техники. Какие могут быть темпы, если раствор месить вручную в корыте… Иногда рабочие умудрялись укладывать за смену в фундамент не более 10 блоков. В итоге за год было выполнено работ только на 43,1 млн рублей при сметной стоимости около 200 млн рублей.

Справка «СЧ» В республике действуют 6 психоневрологических интернатов, в которых 1733 места для обслуживания инвалидов с ментальными нарушениями здоровья.

У руководителя интерната и Минтруда такое положение стало вызывать все большую тревогу. Но неоднократные требования ускорить работу результатов почти не приносили. Угроза срыва сроков ввода объекта потребовала вмешательства премьер-министра республики Ивана Моторина, который не раз инспектировал ход работ, точнее сказать, вялое их течение. Высказывались рекомендации организовать две смены и работу в выходные дни, обеспечить на площадке двухнедельный запас материалов, приступить, наконец, к сооружению инженерных коммуникаций.

Когда советы иссякли, предложили передать объект субподрядной организации — ООО «Строитель плюс» во главе с Владимиром Фарбером. Он быстро доставил все необходимое — и работа пошла. Только в октябре освоено 17 млн рублей. На днях журналисты вместе с представителями Минтруда побывали в Атрати. Каменщики закончили возводить второй этаж, вышли на третий. Работает мощная техника. Сдача объектов, по данным представителей министерства, прогнозируется к лету будущего года. Это теперь будет зависеть от субподрядчика. Правда, по данным администрации интерната, руководство организации нет-нет да и обмолвится: мол, вот поднимут второй этаж и уйдут… Но так якобы у строителей принято — набивают себе цену.

Вообще ситуация с генподрядной организацией «Союзстройинвест» прямо умилительная. Чуть ли не вся республика на разных этажах власти уговаривала ее руководителя ускорить дела на объекте, который, к слову, никто ему не навязывал, он сам стремился получить его через аукцион. Советуют, что сделать, — пригнать технику, чтобы не месить раствор лопатами, увеличить число рабочих, найти, наконец, субподрядчика… Хотя сам генподрядчик должен был тщательно взвесить свои силы и ресурсы, расписать график, прежде чем браться за объект.

И не один он такой — масса подобных строительных субъектов «кидают» заказчиков на госконтрактах. Их «выдергивают» для объяснений на разные совещания, вплоть до правительственных планерок с участием Главы республики. Михаил Игнатьев не раз давал нелицеприятную оценку таким строителям, в том числе ПНИ в Атрати. Но они обычно кивают на заказчиков, те — на подрядчиков, и конца этому не видно. Вот и Эдуард Резяпов в разговоре с журналистом срыв графика строительства ПНИ объяснил таинственными «вопросами в рамках проектно-сметной документации». Приходится лишь удивляться, почему за целый год работы на объекте не удалось их устранить.

…Безусловно, недобросовестность и непрофессионализм с рук не сходят. По словам Алины Кузнецовой, по истечении срока контракта, 25 ноября этого года, ООО «Союзстройинвест» будут предъявлены штрафные санкции в виде пеней на сумму, по предварительным подсчетам, не менее 4 млн рублей. Выйдут с ходатайством о внесении компании в реестр недобросоветсных подрядчиков. Кроме этого, с банка, выдавшего организации кредит на начало строительства второй очереди интерната, будет взыскана тоже немалая сумма банковской гарантии, которую он предоставил «Союзстройинвесту» при оформлении им кредита.

Фото atrat-pni.soc.cap.ru: Елена Зайцева и Олег Гудов теперь возлагают надежды на ООО «Строитель».