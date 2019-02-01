Несчастные случаи провоцирует беспечность

Недосмотрели, недодумали…

Ежегодно в республике возбуждаются уголовные дела и выносятся приговоры по фактам нарушения правил безопасности при проведении различных работ, чаще всего — строительных или ремонтных. Поскольку такие преступления из разряда неосторожных, то и наказание виновных не назовешь суровым… Возможно, это и расхолаживает ответственных за охрану труда.

Зачем пьяного пускать на высоту?

Недавно вынесен приговор 41-летнему жителю Чебоксар — индивидуальному предпринимателю, признанному виновным в нарушении правил охраны труда с печальными последствиями.

Как следует из материалов уголовного дела, предприниматель заключил договор с мужчиной, который должен был выполнить работы по кладке наружных стен и внутренних перегородок на объекте строительства детского сада в микрорайоне «Солнечный» в Чебоксарах. В апреле этого года случилась беда. Работник пришел на строительный объект нетрезвый. Однако он не был отстранен от работ, при этом не прошел медицинский осмотр. Ему не предоставили спецодежду, средства индивидуальной защиты и лестницу, а также не обучили правилам техники безопасности.

В результате работник, не удержавшись, упал вниз с четырехметровой высоты. Ему были причинены закрытая черепно-мозговая травма в форме ушиба головного мозга, переломы костей основания и лицевой части черепа и другие травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Как и бывает зачастую, фигурант дела, расследованного СУ СКР по Чувашии, признал свою вину «в полном объеме», принял меры к возмещению причиненного потерпевшему вреда. Уголовное дело прекращено с назначением фигуранту штрафа в 20 тысяч рублей.

Без страховки на крыше

В нынешнем сентябре утром в Чебоксарах во время проведения строительных работ по ремонту кровли трехэтажного здания, расположенного по улице Николаева, с крыши упал 20-летний парень. Поскользнулся и упал… И уже больше не встал, умер на месте происшествия.

По версии следствия, случившееся стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками подрядной организации, ответственными за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ. Потерпевший ничего не знал о безопасных методах и последовательности выполнения работ, при нем не было страховочных пояса и троса.

И глава Красноармейского сельского поселения одноименного района тоже обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении работ. В апреле этого года он поручил троим сельчанам, направленным центром занятости населения в поселение для замещения временных рабочих мест, выполнить распиловку, сбор и складирование частей дерева. Как выяснилось, эта работа не была обусловлена договорами и специальностью указанных работников, к тому же не обученных правилам охраны труда. Финал тоже печальный. В ходе выполнения работ неустойчиво лежавший на склоне и не закрепленный как следует ствол спиленного дерева покатился и придавил одного из сельчан, скончавшегося от травм на месте происшествия. Следствие завершено, впереди суд.

Колодец не был огражден

Жертвами халатности взрослых становятся и дети. Сотрудник АО «Водоканал» города Чебоксары обвиняется в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По версии следствия, в нынешнем июне, как уже рассказывала «СЧ», при выполнении работ по плановой промывке канализационных сетей в микрорайоне «Альгешево» обвиняемый не оградил штакетным барьером открытый канализационный колодец у входа в один из подъездов дома № 7 по улице Болгарстроя — а он был. В результате в колодец трехметровой глубины упала малышка, проживающая в этом доме, выйдя из подъезда вслед за матерью. Слава богу, девочка не получила серьезных травм. После оказания медицинской помощи в больнице она была отпущена домой. И в этом случае без суда и приговора не обойдется.

Годом ограничения свободы суд наказал начальника участка подрядной организации в Аликовском районе, по вине которого причинен тяжкий вред здоровью малолетней девочки. В прошлом году фигурант уголовного дела, будучи ответственным за выполнение работ по благоустройству парка в селе Аликово, не принял необходимых мер по ограничению доступа посторонних на этот объект. А там по его поручению из земли был выкопан аттракцион «Качалка на пружине «Вертолетик» и оставлен в неустойчивом положении в общедоступном месте. Пятилетняя девочка во время прогулки прошла на территорию парка и села на эту качалку. Аттракцион упал вместе с ребенком, придавив ногу девочки. С переломом бедренной кости ее доставили в больницу.

Предотвратить — дешевле

Исследование ВНИИ труда (подведомственное учреждение Минтруда РФ) свидетельствует: потери российской экономики из-за несоблюдения норм охраны труда в 2018 году составили 1,67 триллиона рублей, или 1,6 процента внутреннего валового продукта (ВВП). Это и в долевом соотношении гораздо больше, чем 0,2 процента от суммы средств, затраченных на производство товаров и услуг, которые в соответствии с 226-й статьей Трудового кодекса РФ должны тратить работодатели на проведение мероприятий по охране труда.

Под потерями из-за несоблюдения норм охраны труда в основном подразумевают прямые последствия производственных травм: выплаты по больничным листам или, в случае потери работоспособности, частичные возмещения пострадавшим. Сюда же относят и затраты, связанные с плохими условиями труда, которые работникам компенсируются сокращением рабочего дня, более ранним выходом на пенсию и дополнительными выплатами.

Связанные с этим издержки несут как работодатели, так и государственные институты. В том же исследовании приводится статистика: Пенсионный фонд России выплатил 898,8 миллиарда рублей в качестве досрочных пенсий работникам вредных производств, Фонд социального страхования — 71,2 миллиарда рублей по страховым случаям (например, больничным). Работодатели потратили 116,7 миллиарда рублей на компенсации сотрудникам, а недополучили из-за потерь рабочего времени в пять раз больше — 586,4 миллиарда.

— Однако есть еще и непросчитываемые потери, — говорит кандидат экономических наук Дмитрий Суханов. — Если начисленные штрафы можно как-то учесть, то попробуйте посчитать потери от ремонта или замены оборудования, из-за подготовки нового сотрудника, который не сразу выйдет на должный уровень производительности труда.

По словам специалистов, занимающихся обучением работников и руководителей нормам промышленной безопасности и охраны труда, на этом рынке сейчас достаточно большая конкуренция, которая, к сожалению, сильно влияет на качество обучения. По наблюдениям директора учебного центра охраны труда, чем старше руководитель предприятия, чем дальше сфера от оказания услуг, тем ответственнее относятся сотрудники предприятия к получению знаний.

Военные говорят, что каждая страница воинского устава написана кровью. Примерно то же могут сказать и специалисты по охране труда. Например, сейчас в Чебоксарах расследуется гибель строительного рабочего. По данным Следственного управления СКР по Чувашии, 62-летний мужчина демонтировал металлическую лебедку, которая была установлена на краю крыши для подъема грузов, но не удержался и сорвался вниз. Известно, что погибшего нанял индивидуальный предприниматель, которого подрядили на ремонт крыши девятиэтажки. Работнику не выдали страховочный инвентарь и, по предварительным данным, не провели инструктаж о порядке работы. Более того, трудовые отношения не были оформлены. И кто теперь будет платить компенсации семье погибшего?

Павел Тарасов, Нижний Новгород

Статья опубликована в рамках совместного проекта «Российской газеты» и «Советской Чувашии»

Фото pr-flat.ru: Производственный травматизм преобладает в строительной отрасли, больше всего случаев падения работников с высоты.