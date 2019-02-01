Инспекторы ДПС спасли из горящего дома жителя Шумерли

Поздней ночью 26 октября в ходе патрулирования улицы Дзержинского в городе Шумерля инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по Чувашии лейтенант полиции Сергей Ядранский и старший лейтенант Василий Григорьев обратили внимание на дым со стороны одного из частных домов. Дверь оказалась заперта, но полицейские настойчиво стучали в окна и дверь, пока из дома не показался 59-летний хозяин.

Выяснив, что в доме больше никого нет, полицейские вызвали пожарных, разбудили соседей. Прибывший расчет оперативно ликвидировал возгорание.

По рассказу хозяина дома, он затопил баню и уснул. Проснулся уже от стука в окна.

Фото пресс-службы МВД по Чувашии