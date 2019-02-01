Водитель «Газели» погиб в ДТП с участием пяти автомобилей в Чебоксарском районе

ДТП произошло вечером 26 октября на федеральной трассе М7 в районе населенного пункта Карачуры.

61-летний водитель фургона «Газель» совершил столкновение со стоящим на светофоре микроавтобусом «Газель», который от удара столкнулся с впереди стоящей «Ладой Калиной». «Калина», в свою очередь, столкнулась с большегрузом «МАН». Микроавтобус после удара отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с легковым автомобилем «Шевроле Круз».

Предполагаемый виновник ДТП — водитель фургона «Газель» — погиб на месте ДТП. Водитель микроавтобуса с травмами доставлен в больницу.

Предварительная причина ДТП — несоблюдение дистанции.

Фото пресс-службы МВД по Чувашии