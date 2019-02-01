Водитель «Газели» погиб в ДТП с участием пяти автомобилей в Чебоксарском районе

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ДТП произошло вечером 26 октября на федеральной трассе М7 в районе населенного пункта Карачуры. 

61-летний водитель фургона «Газель» совершил столкновение со стоящим на светофоре микроавтобусом «Газель», который от удара столкнулся с впереди стоящей «Ладой Калиной». «Калина», в свою очередь, столкнулась с большегрузом «МАН». Микроавтобус после удара отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с легковым автомобилем «Шевроле Круз».

Предполагаемый виновник ДТП — водитель фургона «Газель» — погиб на месте ДТП. Водитель микроавтобуса с травмами доставлен в больницу. 

Предварительная причина ДТП — несоблюдение дистанции.

 

Фото пресс-службы МВД по Чувашии

 

Опубликовано: 28 октября 2019 г.


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