В Чебоксарах открылось автомобильное движение по бульвару Электроаппаратчиков

Дорожная техника, которая участвовала в реконструкции пешеходной и проезжей части бульвара Электроаппаратчиков, первой проехалась по гладкому дорожному полотну. По новой дороге прошлись рабочие и почетные гости. Среди участников торжества были и ветераны электроаппаратного завода. Для них открытие бульвара в честь тружеников легендарного предприятия – близкое сердцу событие.

«Для меня эти места родные, я проработал на Чебоксарском электроаппаратном заводе 42 года, был начальником производства на Первой площадке, именно здесь располагался мой цех, — рассказал руководитель исполнительного аппарата Совета ветеранов АО ЧЭАЗ Александр Киреев. – Хорошо, что в городе появился такой бульвар, это память о тех людях, которые во время Великой Отечественной войны смогли восстановить производство, эвакуированное из Харькова и Ленинграда, и о тружениках, которые в послевоенное время сделали все для развития и процветания завода и республики. Наконец, после ремонта бульвар заметно преобразился, приобрел достойный вид…».

Михаил Игнатьев, Глава Чувашии: «Важно, что государственная программа Президента Российской Федерации Владимира Путина воплощается в реальных делах. Мы не первый год обеспечиваем выполнение программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благодаря чему с каждым годом и дороги, и тротуары в республике и ее столице становятся лучше».

Напомним, реконструкция шла в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отремонтированная пешеходная часть открылась еще в дни празднования 550-летнего юбилея Чебоксар. Теперь пришел черед проезжей части протяженностью более 325 метров. Благодаря реконструкции она расширилась с двух до четырех полос, переустроены сети ливневой, хозяйственно-бытовой канализации и водопровода, кабельные линии, сети связи и наружного электроосвещения, отремонтированы светофоры. Причем подрядная организация раньше установленного срока завершила работы, общая стоимость которых составила более 48,4 млн рублей.

Глава республики, прибывший на церемонию открытия напомнил, что раньше дорога, соединяющая Президентский бульвар и улицу Карла Маркса, была разбита, это создавало большие проблемы для автолюбителей. После реконструкции, уверен Михаил Игнатьев, и движение будет безопаснее, и пробок станет меньше.

Он также сообщил, что в целом по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в республике сейчас ведутся работы на 55 объектах, при этом половина из них – в Чебоксарах. Порядка 70% участков, где был запланирован ремонт, уже введено в эксплуатацию. Всего же на развитие транспортной системы Чувашии до 2024 года намечено выделить не менее 23 млрд рублей.

За качественную и выполненную в срок работу Глава Чувашии поблагодарил строителей и дорожников, с которыми лично пообщался. После чего с помощью беспилотника было сделано общее фото с высоты птичьего полета.

Фото www.cap.ru