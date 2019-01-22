Северная Осетия заинтересовалась чувашским хмелем

В Минсельхозе республики состоялась встреча с представителями агрохолдинга «Ир-Агро» из Северной Осетии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, гостей с Кавказа заинтересовало хмелеводство Чувашии. Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов подробно ознакомил их с состоянием и перспективами отрасли. Особый интерес у гостей вызвала информация о производстве в республике хмелеуборочных комбайнов и хмелесушилок. А также действующие приоритетные условия господдержки хмелеводства, что значительно сокращает срок окупаемости инвестпроектов. Из бюджета возмещается порядка 80% затрат на производство и реализацию хмеля, 50% стоимости закупки сушилок и комбайнов, 40% прямых затрат на строительство и реконструкцию шпалер.

На сегодня возделыванием хмеля в республике занимаются шесть хозяйств. В текущем году при урожайности 17 центнеров с гектара валовой сбор шишек составил 177 тонн.

Фото из архива редакции