В Чувашии самые низкие в ПФО цены на ряд продуктов

Среди регионов ПФО в Чувашии, по данным Росстата, на 14 октября отмечается самый низкий уровень потребительских цен по ряду продовольственных товаров.

В частности, килограмм свинины в регионе стоит в среднем 223,09 руб., тогда как в Пермской области — 289,68 руб. Цена сыров сычужных твердых и мягких в Чувашии — 423,99 руб., а в Удмуртии — 516,62 руб. Ниже цены также на яблоки, колбасу полукопченую и варено-копченую, масло подсолнечное. На второй позиции снизу по стоимости цены на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — 39,13 руб. В Самарской области — 52,22 руб.

Цены на овощи в регионе также заметно ниже максимальных: капусту белокочанную — на 14,5%, помидоры — на 26,0%, морковь — на 15,1%. Выше средних в Чувашии цены на куры охлажденные и мороженные, свежие огурцы, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Фото Олега Мальцева из архива редакции