Инспекторы ГИБДД задержали на посту курьера с наркотиками

Непреодолимый «Рубеж»

В четыре часа утра на стационарном посту «Рубеж» остановили такси «Лада Гранта». Проверяли водителя, но инспектор специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашии лейтенант полиции Денис Кудряшов бросил мимолетный взгляд и на пассажира. Тот сразу занервничал.

Инспекторы решили «пробить» по базе данных и 32-летнего чебоксарца: вдруг находится в розыске. В помещении стационарного поста мужчину и вовсе начала бить мелкая дрожь. Ему предложили добровольно выдать запрещенные предметы, если таковые имеются, а он стал предлагать стражам дорог «договориться». Полицейские надели на него наручники и вызвали следственно-оперативную группу. В карманах задержанного лежало 9 свертков с синтетическим наркотиком — порядка 150 граммов так называемых солей и более 200 тысяч рублей наличными.

Кстати, в этом году для лейтенанта Кудряшова это уже вторая поимка наркосбытчика, за предыдущую инспектор был премирован приказом министра внутренних дел по Чувашии генерал-майора полиции Виктора Шметкова.

Задержание на посту «Рубеж» было как нельзя кстати для оперативников Управления по контролю за оборотом наркотиков республики, которые проводили мероприятия в отношении лиц, связанных с одним интернет-магазином. Среди них был и 32-летний чебоксарец. Так называемый оптовый курьер на такси отправлялся в очередную «командировку» в Йошкар-Олу, где буквально накануне также оставил партию «синтетики».

В комнате, которую он снимал в южном поселке, был проведен обыск. Первым туда вошел инспектор-кинолог кинологического центра МВД по Чувашии старший лейтенант полиции Артем Тараденков вместе со своей четвероногой напарницей по кличке Джина. Служебная собака замерла в характерной позе возле подоконника, показав, что там что-то есть. Судя по пакетикам и нескольким рулонам фольги на подоконнике, в этой же комнате подозреваемый и фасовал необходимое количество наркотиков.

Следом в мебельном ящике за диваном полицейские нашли еще полтора килограмма запрещенного порошка. Если бы не оперативники, все это было бы разложено по тайникам и закладкам — от крупного оптовика к мелким, и далее по цепочке попало бы к покупателям смертельно опасного товара. В ходе дальнейших мероприятий сотрудники УКОН МВД республики задержали в Чебоксарах и Марий Эл еще пятерых «закладчиков», работавших в одной связке с чебоксарцем.

Возбуждено уголовное дело. Ранее житель Чебоксар не имел неприятностей с законом, их не было бы и сейчас, не соблазнись он предложением легкого заработка от интернет-магазина, уже не раз попадавшего в поле зрения полиции. Проводятся необходимые мероприятия.

Фото пресс-службы МВД по Чувашии: Если бы не опера, все эти полтора килограмма так называемых солей попали бы к потребителям.