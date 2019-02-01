Школьники из Цивильского района посадили дубовую рощу

Воспитанники Таушкасинской школы в честь приближающегося 100-летия Чувашской автономии решили к юбилею сделать республике подарок — новую дубовую рощу.

Свою идею юннаты воплотили в жизнь с помощью сотрудников Цивильского участкового лесничества: взрослые на площади 2,5 га расчистили участок возле деревни Тюнзыры, вскопали борозды, ребята подготовили семена. В день посадки мастер лесничества Александр Егоров рассказал детям о значении деревьев в жизни человека, о том, как их нужно беречь и восстанавливать, что именно дубовые рощи чувашский народ издревле считал священными. Проинструктировал школьников и как сажают деревья с помощью семян. Учитывая, что могучий дуб разрастается до внушительных размеров, сажать его следует на солидном расстоянии от других деревьев. В лунку желудь кладут горизонтально, дабы не перепутать верх и низ, и на глубину 5–6 см, чтобы семя не вымерзло. Обильные осенние дожди хорошо увлажнят почву до заморозков.

Ну а весной, по словам специалистов, уже будет видно, хорошо ли проросли посаженные детьми желуди, прижились ли ростки. Для лучшего роста и сохранности к молодым дубкам в следующем году подсадят липы.

Фото cap.ru: Экобригада школьников уже придумывает своей «подшефной» дубраве подходящее название.