В Чувашии прошел турнир по гиревому спорту на призы газеты «Хыпар»

На гиревом турнире газеты «Хыпар» ставили рекорды по весу и возрасту Сильнейшие гиревики Чувашии и России встретились в минувшие выходные на помосте регионального Центра развития маунтинбайка. В столице республики прошел 36-й по счету всероссийский турнир на призы газеты «Хыпар» по гиревому спорту. Одновременно в зале определили имена победителей открытого чемпионата и первенства республики по этому виду спорта.На соревнования съехались около 200 тяжелоатлетов со всей республики и 11-ти регионов России. Спортсмены соревновались в разных весовых категориях и возрастных группах, а самых сильных и выносливых выявляли по результатам двоеборья и толчка по длинному циклу — у мужчин, и рывка — у женщин. Вес гири составлял 16, 24 и 32 кг. Какие «веса» поднимать, силачи выбирали самостоятельно, в зависимости от своей физической подготовки.

Всероссийские соревнования по гиревому спорту носят статус мастерских — атлеты на них могут не только продемонстрировать свою недюжинную силу, но и выполнить норматив мастера спорта России. С чем спортсмены отлично справились, а кто-то даже превзошел свои личные результаты. Так, мастер спорта международного класса из Кирова Егор Демышев установил в Чебоксарах новый рекорд мира — в рывке двухпудовой гири «выжал» 215 раз. А знаменитая чувашская тяжелоатлетка Анастасия Александрова, студентка Чувашской сельхозакадемии, мастер спорта международного класса по гиревому спорту, чемпионка Европы и мира среди юниоров, обладательница Кубка мира, еще раз подтвердила свой высокий титул — выполнила рывок гири весом 24 кг 185 раз, показав лучший результат турнира на призы газеты «Хыпар» среди женщин. У мужчин абсолютным чемпионом стал самарец, мастер спорта международного класса, чемпион мира Олег Щербин.

В общекомандном зачете соревнований на призы «Хыпара» лидером стала сборная Чувашии, на втором месте расположились спортсмены из Кирова, на третьем — из Санкт-Петербурга. Определились победители в каждой весовой категории и на чемпионате, и первенстве республики по гиревому спорту. В общекомандном зачете победу праздновали гиревики из Чебоксар. В отдельной возрастной группе в поднятии гирь состязались ветераны. Самым старшим в категории «70+» оказался 83-летний Федор Ефимов из поселка Киров Комсомольского района, мастерски управлявшийся с 12-килограммовой гирей. Федор Леонтьевич увлекается спортом и ведет здоровый образ жизни: каждый день совершает многокилометровые пешие прогулки.

Фото hypar.ru: Всероссийский гиревой турнир на призы газеты «Хыпар» считается одним из самых престижных в стране по этому виду спорта. Многие силачи выполняют на нем норматив мастера спорта.